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В Совфеде предложили пригласить Трасс на допрос по терактам на газопроводах - РИА Новости, 02.11.2022
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В Совфеде предложили пригласить Трасс на допрос по терактам на газопроводах
В Совфеде предложили пригласить Трасс на допрос по терактам на газопроводах - РИА Новости, 02.11.2022
В Совфеде предложили пригласить Трасс на допрос по терактам на газопроводах
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил пригласить экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на допрос в связи с терактами на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:51
2022-11-02T11:51
в мире
лиз трасс
андрей климов
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил пригласить экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на допрос в связи с терактами на газопроводах "Северный поток", для начала - в качестве свидетеля."Более месяца назад Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток" по признакам международного терроризма. На днях МИД РФ обратил внимание на сообщения СМИ о том, что бывшая премьерша Британии Трасс, особо не скрывавшая ни своей русофобии, ни желания прекратить снабжение ЕС газом через тот самый российский "Северный поток", сразу вслед за диверсией, разрушившей подводные нитки указанных магистральных газопроводов, направила сообщение в Вашингтон о том, что дело сделано ("it's done")", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам Климова, если учесть, что десятки экспертов по всему миру единодушно называли британские спецслужбы среди тех, кто технически мог бы подготовить и произвести такого рода диверсию в натовской акватории, то "возникает вопрос, а не пора ли пригласить гражданку Трасс на допрос (для начала в качестве свидетеля)?", - отметил он.Политик добавил, что международное право это позволяет, наше тем более. Есть и практика такого рода процедур. "Как говорится, ничего личного. Но дело о теракте глобального значения должно быть раскрыто, а его виновные - привлечены к ответственности", - уверен он.По мнению Климова, есть подозрение, что вашингтонские правители вполне могли поручить "грязную работу" с подводными трубами младшим партнёрам по тотальной антироссийской войне."В этом смысле "лучшей" кандидатуры для диверсии, подорвавшей экономические возможности ЕС (главных конкурентов США и Британии в Европе), чем спецы с "туманного Альбиона", подыскать трудно. Не удивлюсь, если окажется, что скоропостижная отставка мисс Трасс была ускорена и для того, чтобы отвести от прямых подозрений нынешних лондонских правителей", - заключил сенатор.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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в мире, лиз трасс, андрей климов, россия, великобритания, европа, генеральная прокуратура рф, евросоюз, совет федерации рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Лиз Трасс, Андрей Климов, Россия, Великобритания, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
11:51 02.11.2022
 
В Совфеде предложили пригласить Трасс на допрос по терактам на газопроводах

Сенатор Климов предложил пригласить Трасс на допрос по терактам на "Северных потоках"

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил пригласить экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на допрос в связи с терактами на газопроводах "Северный поток", для начала - в качестве свидетеля.
"Более месяца назад Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток" по признакам международного терроризма. На днях МИД РФ обратил внимание на сообщения СМИ о том, что бывшая премьерша Британии Трасс, особо не скрывавшая ни своей русофобии, ни желания прекратить снабжение ЕС газом через тот самый российский "Северный поток", сразу вслед за диверсией, разрушившей подводные нитки указанных магистральных газопроводов, направила сообщение в Вашингтон о том, что дело сделано ("it's done")", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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По словам Климова, если учесть, что десятки экспертов по всему миру единодушно называли британские спецслужбы среди тех, кто технически мог бы подготовить и произвести такого рода диверсию в натовской акватории, то "возникает вопрос, а не пора ли пригласить гражданку Трасс на допрос (для начала в качестве свидетеля)?", - отметил он.
Политик добавил, что международное право это позволяет, наше тем более. Есть и практика такого рода процедур. "Как говорится, ничего личного. Но дело о теракте глобального значения должно быть раскрыто, а его виновные - привлечены к ответственности", - уверен он.
По мнению Климова, есть подозрение, что вашингтонские правители вполне могли поручить "грязную работу" с подводными трубами младшим партнёрам по тотальной антироссийской войне.
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"В этом смысле "лучшей" кандидатуры для диверсии, подорвавшей экономические возможности ЕС (главных конкурентов США и Британии в Европе), чем спецы с "туманного Альбиона", подыскать трудно. Не удивлюсь, если окажется, что скоропостижная отставка мисс Трасс была ускорена и для того, чтобы отвести от прямых подозрений нынешних лондонских правителей", - заключил сенатор.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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В миреЛиз ТрассАндрей КлимовРоссияВеликобританияЕвропаГенеральная прокуратура РФЕвросоюзСовет Федерации РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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