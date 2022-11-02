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Молдавия и Украина упростят транзит грузов железнодорожным путем - РИА Новости, 02.11.2022
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Молдавия и Украина упростят транзит грузов железнодорожным путем
Молдавия и Украина упростят транзит грузов железнодорожным путем - РИА Новости, 02.11.2022
Молдавия и Украина упростят транзит грузов железнодорожным путем
Власти Молдавии и Украины намерены заключить соглашение, которое позволит упростить процесс транзита грузовых перевозок, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:02
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии и Украины намерены заключить соглашение, которое позволит упростить процесс транзита грузовых перевозок, сообщила в среду пресс-служба молдавского правительства."Правительство одобрило начало переговоров по проекту, который предусматривает внесение изменений в соглашение между правительством Молдавии и правительством Украины относительно деятельности железнодорожного транспорта. Речь идет об устранении операций двойного контроля, а на некоторых участках и тройного контроля таможенных и пограничных органов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина Молдавии.Будут упрощены процедуры железнодорожного транзита грузов по территории Украины с пунктом назначения в Молдавии и Румынии и наоборот, что позволит привлечь объемы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. В то же время реализация проекта позволит модифицировать логистические цепочки за счет перенаправления перевозки грузов с автомобильного участка на железнодорожный, тем самым снизив нагрузку на национальные дороги, что приведет к увеличению объемов товаров, идущих транзитом через территорию Молдавии, и окажет положительное влияние на национальную экономику.Переговоры о внесении изменений в соглашение между правительством Молдавии и правительством Украины о деятельности железнодорожного транспорта инициированы после получения официальных предложений от Украины.
https://ria.ru/20221101/pomosch-1828388376.html
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молдавия, румыния, украина, в мире
Молдавия, Румыния, Украина, В мире
18:02 02.11.2022 (обновлено: 18:03 02.11.2022)
 
Молдавия и Украина упростят транзит грузов железнодорожным путем

Правительство Молдавии: транзит грузов железнодорожным путем с Украиной будет упрощен

© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"Украинский поезд
Украинский поезд - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"
Украинский поезд. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии и Украины намерены заключить соглашение, которое позволит упростить процесс транзита грузовых перевозок, сообщила в среду пресс-служба молдавского правительства.
"Правительство одобрило начало переговоров по проекту, который предусматривает внесение изменений в соглашение между правительством Молдавии и правительством Украины относительно деятельности железнодорожного транспорта. Речь идет об устранении операций двойного контроля, а на некоторых участках и тройного контроля таможенных и пограничных органов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина Молдавии.
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Будут упрощены процедуры железнодорожного транзита грузов по территории Украины с пунктом назначения в Молдавии и Румынии и наоборот, что позволит привлечь объемы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. В то же время реализация проекта позволит модифицировать логистические цепочки за счет перенаправления перевозки грузов с автомобильного участка на железнодорожный, тем самым снизив нагрузку на национальные дороги, что приведет к увеличению объемов товаров, идущих транзитом через территорию Молдавии, и окажет положительное влияние на национальную экономику.
Переговоры о внесении изменений в соглашение между правительством Молдавии и правительством Украины о деятельности железнодорожного транспорта инициированы после получения официальных предложений от Украины.
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