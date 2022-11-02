13:51 02.11.2022 (обновлено: 16:10 02.11.2022)
Объединенная сеть кинотеатров покажет прямую трансляцию "CINEMA MEDLEY 2"
© Фото : предоставлено пресс-службой Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"Объединенная сеть кинотеатров покажет прямую трансляцию "CINEMA MEDLEY 2"
© Фото : предоставлено пресс-службой Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"
МОСКВА, 2 ноя - Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Шестого ноября состоится прямая трансляция грандиозного Шоу саундтреков "Cinema Medley 2" в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино".
CINEMA MEDLEY 2 – грандиозное симфоническое шоу саундтреков в исполнении большого симфонического оркестра, органа и хора.
Продолжение легендарного симфонического концерта Cinema Orchestra Medley.
Новая программа стала ещё масштабнее, ещё эпичнее, ещё чувственнее и проникновеннее.
© Фото : предоставлено пресс-службой Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"Объединенная сеть кинотеатров покажет прямую трансляцию "CINEMA MEDLEY 2"
© Фото : предоставлено пресс-службой Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино"
Объединенная сеть кинотеатров покажет прямую трансляцию "CINEMA MEDLEY 2"
В этот раз к симфоническому оркестру Imperial Orchestra добавится не только самый современный цифровой орган, но и новый смешанный хор – Imperial Chorus. Свыше 120 виртуозных музыкантов на одной сцене под управлением выдающегося дирижёра Льва Дунаева, знаменитые солисты и уникальное световое шоу – всё это главное симфоническое шоу саундтреков в России!
Зрители услышат саундтреки из знаковых фильмов 21 века, многие из которых впервые прозвучат в нашей стране: "Мстители", "Трансформеры", "Последний самурай", "Титаник", "Джеймс Бонд", "Остров проклятых", "Тёмный рыцарь" и другие.
Именно уникальное сочетание большого симфонического оркестра, органа и хора позволит исполнить саундтреки из фильмов "Голодные игры", "Аватар" и "Властелин колец". Также организаторы Шоу не оставили без внимания поклонников сериалов, включив в программу музыку из нашумевших проектов "Мандалорец", "Книга Бобы Фетта" и "Очень странные дела".
Этот вечер будет наполнен музыкой, которая делает неповторимой атмосферу каждой киноленты, музыкой, которая живет здесь и сейчас. Её пишут наши современники – композиторы, создающие новую историю в мире симфонической музыки – Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор, Дэвид Арнольд, Стив Яблонский.
Зрители станут свидетелями грандиозного шоу, смогут ощутить всю полноту звучания большого симфонического оркестра и хора не через экран, а на расстоянии нескольких метров и откроют для себя удивительный мир современной музыки, которая покорила сердца миллионов зрителей!
Программа:
- —Стив Яблонский
- —Трансформеры
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- —Ханс Циммер
- —Последний самурай
- —Тёмный рыцарь
- —Король Артур
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- —Алан Сильвестри
- —Мстители
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- —Джон Уильямс
- —Индиана Джонс
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- —Джон Уильямс/ Людвиг Горансон
- —Звёздные войны: Мандалорец
- —Книга Бобы Фетта
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- —Говард Шор
- —Властелин Колец
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- —Джеймс Хорнер
- —Аватар
- —Титаник
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- —Джеймс Ховард
- —Голодные игры
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- —Майкл Стейн / Кайл Диксон
- —Очень странные дела
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- —Дэвид Арнольд
- —Джеймс Бонд
- —Retro Medley (Охотники за привидениями, Челюсти, Рокки, Терминатор, Назад в будущее)
Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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АО "Синема Парк"; ИНН: 7705353706
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