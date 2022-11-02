https://ria.ru/20221102/translyatsiya-1828654880.html

Объединенная сеть кинотеатров покажет прямую трансляцию "CINEMA MEDLEY 2"

Объединенная сеть кинотеатров покажет прямую трансляцию "CINEMA MEDLEY 2" - РИА Новости, 02.11.2022

Объединенная сеть кинотеатров покажет прямую трансляцию "CINEMA MEDLEY 2"

Шестого ноября состоится прямая трансляция грандиозного Шоу саундтреков "Cinema Medley 2" в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино". РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:51

2022-11-02T13:51

2022-11-02T16:10

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 ноя - Пресс-служба Объединенной сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". Шестого ноября состоится прямая трансляция грандиозного Шоу саундтреков "Cinema Medley 2" в кинотеатрах "Синема Парк" и "Формула Кино".CINEMA MEDLEY 2 – грандиозное симфоническое шоу саундтреков в исполнении большого симфонического оркестра, органа и хора.Продолжение легендарного симфонического концерта Cinema Orchestra Medley.Новая программа стала ещё масштабнее, ещё эпичнее, ещё чувственнее и проникновеннее.В этот раз к симфоническому оркестру Imperial Orchestra добавится не только самый современный цифровой орган, но и новый смешанный хор – Imperial Chorus. Свыше 120 виртуозных музыкантов на одной сцене под управлением выдающегося дирижёра Льва Дунаева, знаменитые солисты и уникальное световое шоу – всё это главное симфоническое шоу саундтреков в России!Зрители услышат саундтреки из знаковых фильмов 21 века, многие из которых впервые прозвучат в нашей стране: "Мстители", "Трансформеры", "Последний самурай", "Титаник", "Джеймс Бонд", "Остров проклятых", "Тёмный рыцарь" и другие.Именно уникальное сочетание большого симфонического оркестра, органа и хора позволит исполнить саундтреки из фильмов "Голодные игры", "Аватар" и "Властелин колец". Также организаторы Шоу не оставили без внимания поклонников сериалов, включив в программу музыку из нашумевших проектов "Мандалорец", "Книга Бобы Фетта" и "Очень странные дела".Этот вечер будет наполнен музыкой, которая делает неповторимой атмосферу каждой киноленты, музыкой, которая живет здесь и сейчас. Её пишут наши современники – композиторы, создающие новую историю в мире симфонической музыки – Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор, Дэвид Арнольд, Стив Яблонский.Зрители станут свидетелями грандиозного шоу, смогут ощутить всю полноту звучания большого симфонического оркестра и хора не через экран, а на расстоянии нескольких метров и откроют для себя удивительный мир современной музыки, которая покорила сердца миллионов зрителей!Программа:ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤБилеты: https://kinoteatr.ru/film/cinema-medley-2-shou-saundtrekov/?erid=4CQwVszH9pQNrKNnYx7Объединённая киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино" - крупнейшая в России сеть кинотеатров, в которую входит 76 площадок в 30 городах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.РекламаАО "Синема Парк"; ИНН: 7705353706ID 4CQwVszH9pQNrKNnYx7Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы