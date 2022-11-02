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Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд - РИА Новости, 02.11.2022
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Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд
Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд - РИА Новости, 02.11.2022
Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд
Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков признал, что бренд "Тинькофф" в части финансов принадлежит одноименному банку, но заявил, что все же будет пытаться... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:50
2022-11-02T14:50
экономика
олег тиньков
россия
тинькофф. кредитные системы
елизавета осетинская
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков признал, что бренд "Тинькофф" в части финансов принадлежит одноименному банку, но заявил, что все же будет пытаться запретить ему использовать свое имя."Он (бренд - ред.) по классу финансы принадлежал давно банку, я продал банк, организацию. Но все остальные классы принадлежат мне. И надо посмотреть, как мы можем это юридически сломать - потому что это все равно мой бренд, под другим классом, и это мое имя", - сказал Тиньков в интервью проекту "Русские норм" Елизаветы Осетинской*."Я сейчас хочу с юристами переговорить, у меня задача вообще-то его отозвать, я не хочу, чтобы мое имя было в России, я оттуда ушел и я не хочу с этой страной иметь ничего общего, и в том числе я буду пытаться запретить им использовать имя.&nbsp; Это будет, наверное, юридически непросто, но я попытаюсь", - добавил он.Основатель "Тинькофф банка" накануне заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка. О намерении "забрать из страны" бренды Tinkoff и La Datcha Тиньков, выступавший с критикой военной операции России на Украине, заявлял еще в мае. В банке РИА Новости тогда прокомментировали, что "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд "Тинькофф", и во вторник подтвердили этот факт. Однако еще раньше, в апреле, банк и сам заявлял, что намерен в 2022 году провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда. Как отмечали в банке, к такому решению компания готовилась давно.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221101/grazhdanstvo-1828391953.html
https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828375171.html
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экономика, олег тиньков, россия, тинькофф. кредитные системы, елизавета осетинская
Экономика, Олег Тиньков, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Елизавета Осетинская
14:50 02.11.2022
 
Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд

Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать свое имя

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Олег Тиньков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков признал, что бренд "Тинькофф" в части финансов принадлежит одноименному банку, но заявил, что все же будет пытаться запретить ему использовать свое имя.
"Он (бренд - ред.) по классу финансы принадлежал давно банку, я продал банк, организацию. Но все остальные классы принадлежат мне. И надо посмотреть, как мы можем это юридически сломать - потому что это все равно мой бренд, под другим классом, и это мое имя", - сказал Тиньков в интервью проекту "Русские норм" Елизаветы Осетинской*.
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 13:49
Песков прокомментировал решение Тинькова отказаться от гражданства
"Я сейчас хочу с юристами переговорить, у меня задача вообще-то его отозвать, я не хочу, чтобы мое имя было в России, я оттуда ушел и я не хочу с этой страной иметь ничего общего, и в том числе я буду пытаться запретить им использовать имя.  Это будет, наверное, юридически непросто, но я попытаюсь", - добавил он.
Основатель "Тинькофф банка" накануне заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка. О намерении "забрать из страны" бренды Tinkoff и La Datcha Тиньков, выступавший с критикой военной операции России на Украине, заявлял еще в мае. В банке РИА Новости тогда прокомментировали, что "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд "Тинькофф", и во вторник подтвердили этот факт. Однако еще раньше, в апреле, банк и сам заявлял, что намерен в 2022 году провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда. Как отмечали в банке, к такому решению компания готовилась давно.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 12:48
В "Тинькофф банке" прокомментировали заявление основателя об отзыве бренда
 
ЭкономикаОлег ТиньковРоссияТинькофф. Кредитные СистемыЕлизавета Осетинская
 
 
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