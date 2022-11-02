https://ria.ru/20221102/tinkov-1828678648.html

Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд

Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд - РИА Новости, 02.11.2022

Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков признал, что бренд "Тинькофф" в части финансов принадлежит одноименному банку, но заявил, что все же будет пытаться... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:50

2022-11-02T14:50

2022-11-02T14:50

экономика

олег тиньков

россия

тинькофф. кредитные системы

елизавета осетинская

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков признал, что бренд "Тинькофф" в части финансов принадлежит одноименному банку, но заявил, что все же будет пытаться запретить ему использовать свое имя."Он (бренд - ред.) по классу финансы принадлежал давно банку, я продал банк, организацию. Но все остальные классы принадлежат мне. И надо посмотреть, как мы можем это юридически сломать - потому что это все равно мой бренд, под другим классом, и это мое имя", - сказал Тиньков в интервью проекту "Русские норм" Елизаветы Осетинской*."Я сейчас хочу с юристами переговорить, у меня задача вообще-то его отозвать, я не хочу, чтобы мое имя было в России, я оттуда ушел и я не хочу с этой страной иметь ничего общего, и в том числе я буду пытаться запретить им использовать имя. Это будет, наверное, юридически непросто, но я попытаюсь", - добавил он.Основатель "Тинькофф банка" накануне заявил, что начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка. О намерении "забрать из страны" бренды Tinkoff и La Datcha Тиньков, выступавший с критикой военной операции России на Украине, заявлял еще в мае. В банке РИА Новости тогда прокомментировали, что "Тинькофф банк" обладает всеми юридическими правами на бренд "Тинькофф", и во вторник подтвердили этот факт. Однако еще раньше, в апреле, банк и сам заявлял, что намерен в 2022 году провести ребрендинг и отказаться от использования старого бренда. Как отмечали в банке, к такому решению компания готовилась давно.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221101/grazhdanstvo-1828391953.html

https://ria.ru/20221101/tinkoff-1828375171.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, олег тиньков, россия, тинькофф. кредитные системы, елизавета осетинская