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МИД: США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ* - РИА Новости, 02.11.2022
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МИД: США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ*
МИД: США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ* - РИА Новости, 02.11.2022
МИД: США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ*
США вместе с британцами способствуют усилению позиций афганского крыла ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), одновременно шантажируя... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:31
2022-11-02T20:41
сша
в мире
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исламское государство
замир кабулов
китай
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США вместе с британцами способствуют усилению позиций афганского крыла ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), одновременно шантажируя руководителей "Талибана"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) угрозами удара по ним с беспилотников, побуждая дистанцироваться от России и Китая, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов."Вместе с британскими подельниками американцы всемерно способствуют усилению позиций и деструктивного потенциала афганского крыла "Исламского государства*", которое рассматривается как инструмент давления на соседние центральноазиатские государства с целью их отрыва от России", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".Он отметил, что США "неприкрыто шантажируют талибских вожаков" угрозой удара по ним с беспилотников, побуждая дистанцироваться от России и Китая. При этом от Кабула требуют также не ограничивать деятельность "окопавшихся в Афганистане уйгурских боевиков из так называемого "Исламского движения Восточного Туркестана"* (признано террористическим в России).Для придания этим действия видимости "широкой международной поддержки", подчеркнул Кабулов, периодически проходят "междусобойчики" США с их "послушными сателлитами", а также спонсируются сходки беглых афганских оппозиционеров и осуществляется тайное финансирование вооруженного сопротивления властям страны."Такая линия обслуживается ангажированными западными СМИ, к которым пристраиваются и отдельные их российские единомышленники из числа "диванных" экспертов по афганской проблематике, никогда не бывавших на этой многострадальной земле, в расчете на спонсорские подачки со стороны зарубежных хозяев", - также подчеркнул Кабулов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России**Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20221027/mid-1827140702.html
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сша, в мире, россия, исламское государство, замир кабулов, китай, талибан, оон
США, В мире, Россия, Исламское государство, Замир Кабулов, Китай, Талибан, ООН
20:31 02.11.2022 (обновлено: 20:41 02.11.2022)
 
МИД: США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ*

Кабулов заявил, что США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США вместе с британцами способствуют усилению позиций афганского крыла ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), одновременно шантажируя руководителей "Талибана"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) угрозами удара по ним с беспилотников, побуждая дистанцироваться от России и Китая, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов.
"Вместе с британскими подельниками американцы всемерно способствуют усилению позиций и деструктивного потенциала афганского крыла "Исламского государства*", которое рассматривается как инструмент давления на соседние центральноазиатские государства с целью их отрыва от России", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:01
Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России
Он отметил, что США "неприкрыто шантажируют талибских вожаков" угрозой удара по ним с беспилотников, побуждая дистанцироваться от России и Китая. При этом от Кабула требуют также не ограничивать деятельность "окопавшихся в Афганистане уйгурских боевиков из так называемого "Исламского движения Восточного Туркестана"* (признано террористическим в России).
Для придания этим действия видимости "широкой международной поддержки", подчеркнул Кабулов, периодически проходят "междусобойчики" США с их "послушными сателлитами", а также спонсируются сходки беглых афганских оппозиционеров и осуществляется тайное финансирование вооруженного сопротивления властям страны.
"Такая линия обслуживается ангажированными западными СМИ, к которым пристраиваются и отдельные их российские единомышленники из числа "диванных" экспертов по афганской проблематике, никогда не бывавших на этой многострадальной земле, в расчете на спонсорские подачки со стороны зарубежных хозяев", - также подчеркнул Кабулов.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
**Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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27 октября, 09:35
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СШАВ миреРоссияИсламское государствоЗамир КабуловКитайТалибанООН
 
 
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