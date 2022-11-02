https://ria.ru/20221102/terroristy-1828799893.html

МИД: США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ*

МИД: США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ* - РИА Новости, 02.11.2022

МИД: США и Британия способствуют усилению афганского крыла террористов ИГ*

США вместе с британцами способствуют усилению позиций афганского крыла ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), одновременно шантажируя... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:31

2022-11-02T20:31

2022-11-02T20:41

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США вместе с британцами способствуют усилению позиций афганского крыла ИГ* (запрещенная в РФ террористическая организация), одновременно шантажируя руководителей "Талибана"** (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) угрозами удара по ним с беспилотников, побуждая дистанцироваться от России и Китая, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов."Вместе с британскими подельниками американцы всемерно способствуют усилению позиций и деструктивного потенциала афганского крыла "Исламского государства*", которое рассматривается как инструмент давления на соседние центральноазиатские государства с целью их отрыва от России", - написал Кабулов в статье в "Независимой газете".Он отметил, что США "неприкрыто шантажируют талибских вожаков" угрозой удара по ним с беспилотников, побуждая дистанцироваться от России и Китая. При этом от Кабула требуют также не ограничивать деятельность "окопавшихся в Афганистане уйгурских боевиков из так называемого "Исламского движения Восточного Туркестана"* (признано террористическим в России).Для придания этим действия видимости "широкой международной поддержки", подчеркнул Кабулов, периодически проходят "междусобойчики" США с их "послушными сателлитами", а также спонсируются сходки беглых афганских оппозиционеров и осуществляется тайное финансирование вооруженного сопротивления властям страны."Такая линия обслуживается ангажированными западными СМИ, к которым пристраиваются и отдельные их российские единомышленники из числа "диванных" экспертов по афганской проблематике, никогда не бывавших на этой многострадальной земле, в расчете на спонсорские подачки со стороны зарубежных хозяев", - также подчеркнул Кабулов.* Террористическая организация, запрещенная на территории России**Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221027/mid-1827140702.html

https://ria.ru/20221027/terakt-1827094927.html

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сша, в мире, россия, исламское государство, замир кабулов, китай, талибан, оон