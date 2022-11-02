https://ria.ru/20221102/teplo-1828584136.html

В Энергодаре начали подавать тепло в дома

В Энергодаре начали подавать тепло в дома - РИА Новости, 02.11.2022

В Энергодаре начали подавать тепло в дома

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале мероприятий по подаче тепла в социальные объекты и жилые дома Энергодара. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:33

2022-11-02T10:33

2022-11-02T10:37

жкх

евгений балицкий

энергодар

запорожская аэс

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816679732_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97ceed4b6cd9bd61ea8b096c6174c46c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале мероприятий по подаче тепла в социальные объекты и жилые дома Энергодара."В рамках созданного моим распоряжением оперштаба по организации отопительного сезона в Энергодаре при непосредственном участии руководства Запорожской АЭС, ВГА Энергодара и ГУП "Таврия-Энерго" могу сообщить о начале первичных мероприятий по организации теплоснабжения города. В настоящее время идёт заполнение систем теплоснабжения, после чего начнется повышение температуры в теплосети", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Сначала тепло придёт в соцобъекты, потом начнётся запитка жилых домов, отметил он. Тепло появится в домах жителей Энергодара в течение 6-8 дней. По словам врио губернатора, относительно медленный процесс разогрева теплосети связан с необходимостью круглосуточного мониторинга сетей из-за возможных повреждений в результате украинских обстрелов.Балицкий сообщил, что в Энергодар уже поставляются мобильные котельные, первые уже установили на территории объектов здравоохранения и образования города.

https://ria.ru/20221102/zaes-1828570153.html

https://ria.ru/20221101/zaes-1828296186.html

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, евгений балицкий, энергодар, запорожская аэс, запорожская область