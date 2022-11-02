https://ria.ru/20221102/teplo-1828584136.html
В Энергодаре начали подавать тепло в дома
В Энергодаре начали подавать тепло в дома - РИА Новости, 02.11.2022
В Энергодаре начали подавать тепло в дома
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале мероприятий по подаче тепла в социальные объекты и жилые дома Энергодара. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:33
2022-11-02T10:33
2022-11-02T10:37
жкх
евгений балицкий
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале мероприятий по подаче тепла в социальные объекты и жилые дома Энергодара."В рамках созданного моим распоряжением оперштаба по организации отопительного сезона в Энергодаре при непосредственном участии руководства Запорожской АЭС, ВГА Энергодара и ГУП "Таврия-Энерго" могу сообщить о начале первичных мероприятий по организации теплоснабжения города. В настоящее время идёт заполнение систем теплоснабжения, после чего начнется повышение температуры в теплосети", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Сначала тепло придёт в соцобъекты, потом начнётся запитка жилых домов, отметил он. Тепло появится в домах жителей Энергодара в течение 6-8 дней. По словам врио губернатора, относительно медленный процесс разогрева теплосети связан с необходимостью круглосуточного мониторинга сетей из-за возможных повреждений в результате украинских обстрелов.Балицкий сообщил, что в Энергодар уже поставляются мобильные котельные, первые уже установили на территории объектов здравоохранения и образования города.
https://ria.ru/20221102/zaes-1828570153.html
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жкх, евгений балицкий, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
ЖКХ, Евгений Балицкий, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
10:33 02.11.2022 (обновлено: 10:37 02.11.2022)
В Энергодаре начали подавать тепло в дома
Врио губернатора Балицкий: заполнение систем теплоснабжения началось в Энергодаре