https://ria.ru/20221102/tayvan-1828787350.html

Шольц выразил поддержку политике "одного Китая"

Шольц выразил поддержку политике "одного Китая" - РИА Новости, 02.11.2022

Шольц выразил поддержку политике "одного Китая"

Ситуация вокруг Тайваня у Германии вызывает беспокойство, ФРГ проводит политику "одного Китая", которая направлена на сохранение порядка, основанного на... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:39

2022-11-02T19:39

2022-11-02T19:39

в мире

олаф шольц

тайвань

сша

китай

германия

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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг Тайваня у Германии вызывает беспокойство, ФРГ проводит политику "одного Китая", которая направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, и мирное разрешение конфликтов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung."Напряженная ситуация вокруг Тайваня вызывает беспокойство. Как США и многие другие страны, мы проводим политику "одного Китая". Однако это означает, что любое изменение статус-кво должно происходить мирно и по взаимному согласию. Наша политика направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, мирное разрешение конфликтов, защиту прав человека и меньшинств, а также свободную, справедливую мировую торговлю", - отметил Шольц.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221102/berbok-1828641961.html

https://ria.ru/20221030/sholts-1827808375.html

тайвань

сша

китай

германия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олаф шольц, тайвань, сша, китай, германия