Шольц выразил поддержку политике "одного Китая"
Шольц заявил, что Германия нацелена на политику "одного Китая" в ситуации вокруг Тайваня
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг Тайваня у Германии вызывает беспокойство, ФРГ проводит политику "одного Китая", которая направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, и мирное разрешение конфликтов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Напряженная ситуация вокруг Тайваня вызывает беспокойство. Как США и многие другие страны, мы проводим политику "одного Китая". Однако это означает, что любое изменение статус-кво должно происходить мирно и по взаимному согласию. Наша политика направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, мирное разрешение конфликтов, защиту прав человека и меньшинств, а также свободную, справедливую мировую торговлю", - отметил Шольц.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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