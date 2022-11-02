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Шольц выразил поддержку политике "одного Китая" - РИА Новости, 02.11.2022
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Шольц выразил поддержку политике "одного Китая"
Шольц выразил поддержку политике "одного Китая" - РИА Новости, 02.11.2022
Шольц выразил поддержку политике "одного Китая"
Ситуация вокруг Тайваня у Германии вызывает беспокойство, ФРГ проводит политику "одного Китая", которая направлена на сохранение порядка, основанного на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:39
2022-11-02T19:39
в мире
олаф шольц
тайвань
сша
китай
германия
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг Тайваня у Германии вызывает беспокойство, ФРГ проводит политику "одного Китая", которая направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, и мирное разрешение конфликтов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung."Напряженная ситуация вокруг Тайваня вызывает беспокойство. Как США и многие другие страны, мы проводим политику "одного Китая". Однако это означает, что любое изменение статус-кво должно происходить мирно и по взаимному согласию. Наша политика направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, мирное разрешение конфликтов, защиту прав человека и меньшинств, а также свободную, справедливую мировую торговлю", - отметил Шольц.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221102/berbok-1828641961.html
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тайвань
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в мире, олаф шольц, тайвань, сша, китай, германия
В мире, Олаф Шольц, Тайвань, США, Китай, Германия
19:39 02.11.2022
 
Шольц выразил поддержку политике "одного Китая"

Шольц заявил, что Германия нацелена на политику "одного Китая" в ситуации вокруг Тайваня

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация вокруг Тайваня у Германии вызывает беспокойство, ФРГ проводит политику "одного Китая", которая направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, и мирное разрешение конфликтов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Напряженная ситуация вокруг Тайваня вызывает беспокойство. Как США и многие другие страны, мы проводим политику "одного Китая". Однако это означает, что любое изменение статус-кво должно происходить мирно и по взаимному согласию. Наша политика направлена на сохранение порядка, основанного на правилах, мирное разрешение конфликтов, защиту прав человека и меньшинств, а также свободную, справедливую мировую торговлю", - отметил Шольц.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:15
Указания Бербок канцлеру Германии шокировали немцев
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 08:00
Олаф Шольц решил спасти Германию. Но вряд ли ему это позволят
 
В миреОлаф ШольцТайваньСШАКитайГермания
 
 
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