https://ria.ru/20221102/tayvan-1828545991.html

СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань

СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань - РИА Новости, 02.11.2022

СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань

Уполномоченный Федеральной комиссии связи США (FCC) Брэндан Карр прибыл на Тайвань, чтобы принять участие в заседаниях с коллегами, на фоне обострения ситуации... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T02:32

2022-11-02T02:32

2022-11-02T02:32

в мире

нэнси пелоси

владимир путин

тайвань

китай

сша

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Федеральной комиссии связи США (FCC) Брэндан Карр прибыл на Тайвань, чтобы принять участие в заседаниях с коллегами, на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визитов американских чиновников, сообщает портал Axios."Карр - первый действующий уполномоченный FCC, который посетил Тайвань как официальное лицо", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что Карр планирует встретиться с должностными лицами местной комиссии связи, МИД и других ведомств.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html

https://ria.ru/20221027/tayvan-1827124614.html

тайвань

китай

сша

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в мире, нэнси пелоси, владимир путин, тайвань, китай, сша