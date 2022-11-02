СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань
Axios: представитель ФКС США прибыл на Тайвань на фоне обострения ситуации вокруг острова
© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Федеральной комиссии связи США (FCC) Брэндан Карр прибыл на Тайвань, чтобы принять участие в заседаниях с коллегами, на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визитов американских чиновников, сообщает портал Axios.
"Карр - первый действующий уполномоченный FCC, который посетил Тайвань как официальное лицо", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что Карр планирует встретиться с должностными лицами местной комиссии связи, МИД и других ведомств.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.