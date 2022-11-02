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СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань - РИА Новости, 02.11.2022
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СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань
СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань - РИА Новости, 02.11.2022
СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань
Уполномоченный Федеральной комиссии связи США (FCC) Брэндан Карр прибыл на Тайвань, чтобы принять участие в заседаниях с коллегами, на фоне обострения ситуации... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T02:32
2022-11-02T02:32
в мире
нэнси пелоси
владимир путин
тайвань
китай
сша
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Федеральной комиссии связи США (FCC) Брэндан Карр прибыл на Тайвань, чтобы принять участие в заседаниях с коллегами, на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визитов американских чиновников, сообщает портал Axios."Карр - первый действующий уполномоченный FCC, который посетил Тайвань как официальное лицо", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что Карр планирует встретиться с должностными лицами местной комиссии связи, МИД и других ведомств.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221027/konflikt-1827255299.html
https://ria.ru/20221027/tayvan-1827124614.html
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в мире, нэнси пелоси, владимир путин, тайвань, китай, сша
В мире, Нэнси Пелоси, Владимир Путин, Тайвань, Китай, США
02:32 02.11.2022
 
СМИ: представитель Федеральной комиссии связи США прибыл на Тайвань

Axios: представитель ФКС США прибыл на Тайвань на фоне обострения ситуации вокруг острова

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный Федеральной комиссии связи США (FCC) Брэндан Карр прибыл на Тайвань, чтобы принять участие в заседаниях с коллегами, на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визитов американских чиновников, сообщает портал Axios.
"Карр - первый действующий уполномоченный FCC, который посетил Тайвань как официальное лицо", - говорится в сообщении портала.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:57
Тайвань окажется изолированным в случае конфликта с Китаем, сообщили СМИ
Отмечается, что Карр планирует встретиться с должностными лицами местной комиссии связи, МИД и других ведомств.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:25
В МИД КНР прокомментировали слова Блинкена об изменении статуса-кво Тайваня
 
В миреНэнси ПелосиВладимир ПутинТайваньКитайСША
 
 
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