https://ria.ru/20221102/tailand-1828665726.html
Туроператоры объяснили нюансы срока действия загранпаспорта в Таиланде
Туроператоры объяснили нюансы срока действия загранпаспорта в Таиланде - РИА Новости, 02.11.2022
Туроператоры объяснили нюансы срока действия загранпаспорта в Таиланде
Туристы, которые приезжают в Таиланд по визе, должны иметь паспорт, действительный еще полгода со дня окончания поездки, однако при безвизовом путешествии... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:36
2022-11-02T18:36
2022-11-02T18:36
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
куда можно лететь
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Туристы, которые приезжают в Таиланд по визе, должны иметь паспорт, действительный еще полгода со дня окончания поездки, однако при безвизовом путешествии четких сроков нет, и существуют две версии – таиландская и российская, сообщает АТОР.Согласно первой, срок действия документа может быть "не менее 30 дней" с момента безвизового въезда (то есть на срок безвизовой поездки) в страну и получения штампа на границе. Российская же версия – "не менее шести месяцев". Поскольку четкого регламента нет, применяются условия для визового въезда.Посольство Таиланда в Москве на своем официальном сайте сообщает, что в связи с большим количеством вопросов от туристов по этой ситуации, сделало запрос в Иммиграционное бюро Таиланда."Обычно Иммиграционное бюро Таиланда разрешает 30-дневный период пребывания в Королевстве для владельцев российских паспортов, действительных более 30-ти дней. Гражданам, обладающим паспортами РФ, действительными менее 30-ти дней, будет дано разрешение на пребывание, соответствующее сроку действия паспорта, — уточняется на сайте дипмиссии. — Некоторые авиалинии могут не допустить на борт владельцев паспортов со сроком действия менее шести месяцев. Это зависит от решения и политики каждой авиакомпании".В телефонном разговоре сотрудник посольства Таиланда в Москве заверила: в рамках безвиза туристы могут приезжать с паспортами сроком годности хоть один день до выезда из королевства. Но этот факт нигде официально и документально не закреплен. В условиях неопределенности позиции таиландской стороны у российских авиакомпаний определенности тоже нет. Так, например, несколько специалистов "Аэрофлота" дали разные ответы. Первый сотрудник сказал, что проблем с перелетом у туристов, срок годности паспорта которых менее шести месяцев, не будет. Но второй заявил, что такой гарантии нет и напомнил, что последнее слово остается в любом случае за пограничной службой и, конечно, правилами самого королевства.В Управлении по туризму Таиланда (TAT) так описали свою позицию: для въезда в Таиланд в рамках безвизовой схемы паспорт туристов должен иметь срок действия "не менее шести месяцев" до даты окончания поездки.Позиция туроператоров официально такая – срок годности паспорта для поездки в Таиланд – "не менее шести месяцев". Оксана Корж, руководитель таиландского направления в компании ПАКС, делится фактами из практики: Таиланд действительно разрешает въезд с паспортами сроком годности 30 дней, и "так было давно". Но вот гарантию успешного прохождения границы в России никто не дает. Здесь лотерея: повезет – не повезет.В компании "Русский Экспресс" также рассказали, что принимают заявки от туристов с паспортами сроком годности менее шести месяцев.В ICS Travel Group ситуация схожая. "Мы оставляем рекомендованный люфт срока действия паспорта 6 месяцев для бронирования. Но у нас были бронирования и с меньшим сроком действия и туристы улетали", – рассказала Оксана Волканова, директор по развитию туроператора.В любом случае, туроператоры рекомендуют перед поездкой обязательно связаться с авиакомпанией и задать вопросы о сроке паспорта. Да, Таиланд пустит, но Россия может не выпустить, уточняют эксперты.
https://ria.ru/20221021/tailand-1825778918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, куда можно лететь, куда поехать, Отдых на море
Туроператоры объяснили нюансы срока действия загранпаспорта в Таиланде
Туроператоры объяснили, каким должен быть срок действия паспорта для поездки в Таиланд
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Туристы, которые приезжают в Таиланд по визе, должны иметь паспорт, действительный еще полгода со дня окончания поездки, однако при безвизовом путешествии четких сроков нет, и существуют две версии – таиландская и российская, сообщает
АТОР.
Согласно первой, срок действия документа может быть "не менее 30 дней" с момента безвизового въезда (то есть на срок безвизовой поездки) в страну и получения штампа на границе. Российская же версия – "не менее шести месяцев". Поскольку четкого регламента нет, применяются условия для визового въезда.
Посольство Таиланда в Москве на своем официальном сайте сообщает, что в связи с большим количеством вопросов от туристов по этой ситуации, сделало запрос в Иммиграционное бюро Таиланда.
"Обычно Иммиграционное бюро Таиланда разрешает 30-дневный период пребывания в Королевстве для владельцев российских паспортов, действительных более 30-ти дней. Гражданам, обладающим паспортами РФ, действительными менее 30-ти дней, будет дано разрешение на пребывание, соответствующее сроку действия паспорта, — уточняется
на сайте дипмиссии. — Некоторые авиалинии могут не допустить на борт владельцев паспортов со сроком действия менее шести месяцев. Это зависит от решения и политики каждой авиакомпании".
В телефонном разговоре сотрудник посольства Таиланда в Москве заверила: в рамках безвиза туристы могут приезжать с паспортами сроком годности хоть один день до выезда из королевства. Но этот факт нигде официально и документально не закреплен.
В условиях неопределенности позиции таиландской стороны у российских авиакомпаний определенности тоже нет. Так, например, несколько специалистов "Аэрофлота" дали разные ответы. Первый сотрудник сказал, что проблем с перелетом у туристов, срок годности паспорта которых менее шести месяцев, не будет. Но второй заявил, что такой гарантии нет и напомнил, что последнее слово остается в любом случае за пограничной службой и, конечно, правилами самого королевства.
В Управлении по туризму Таиланда (TAT) так описали свою позицию: для въезда в Таиланд в рамках безвизовой схемы паспорт туристов должен иметь срок действия "не менее шести месяцев" до даты окончания поездки.
Позиция туроператоров официально такая – срок годности паспорта для поездки в Таиланд – "не менее шести месяцев". Оксана Корж, руководитель таиландского направления в компании ПАКС, делится фактами из практики: Таиланд действительно разрешает въезд с паспортами сроком годности 30 дней, и "так было давно". Но вот гарантию успешного прохождения границы в России никто не дает. Здесь лотерея: повезет – не повезет.
В компании "Русский Экспресс" также рассказали, что принимают заявки от туристов с паспортами сроком годности менее шести месяцев.
В ICS Travel Group ситуация схожая. "Мы оставляем рекомендованный люфт срока действия паспорта 6 месяцев для бронирования. Но у нас были бронирования и с меньшим сроком действия и туристы улетали", – рассказала Оксана Волканова, директор по развитию туроператора.
В любом случае, туроператоры рекомендуют перед поездкой обязательно связаться с авиакомпанией и задать вопросы о сроке паспорта. Да, Таиланд пустит, но Россия может не выпустить, уточняют эксперты.