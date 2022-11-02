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В Херсонской области обстреляли гражданское речное судно - РИА Новости, 02.11.2022
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В Херсонской области обстреляли гражданское речное судно
В Херсонской области обстреляли гражданское речное судно - РИА Новости, 02.11.2022
В Херсонской области обстреляли гражданское речное судно
Неизвестные обстреляли гражданское речное судно, перевозившие людей на левобережье Херсонской области, есть ли пострадавшие - пока неясно, сообщил в среду РИА... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:29
2022-11-02T09:29
происшествия
херсонская область
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ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Неизвестные обстреляли гражданское речное судно, перевозившие людей на левобережье Херсонской области, есть ли пострадавшие - пока неясно, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб области."Вчера в 19.30 буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми. Информация о пострадавших уточняется. Идет поиск подозреваемых", - сказал он.
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происшествия, херсонская область , херсон
Происшествия, Херсонская область , Херсон
09:29 02.11.2022
 
В Херсонской области обстреляли гражданское речное судно

В Херсонской области обстреляли речное судно, перевозившее людей на левый берег Днепра

© РИА Новости / Мария МарикянСотрудники МЧС России встречают прибывший теплоход
Сотрудники МЧС России встречают прибывший теплоход - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Сотрудники МЧС России встречают прибывший теплоход. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Неизвестные обстреляли гражданское речное судно, перевозившие людей на левобережье Херсонской области, есть ли пострадавшие - пока неясно, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб области.
"Вчера в 19.30 буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми. Информация о пострадавших уточняется. Идет поиск подозреваемых", - сказал он.
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