https://ria.ru/20221102/sudno-1828567822.html

В Херсонской области обстреляли гражданское речное судно

В Херсонской области обстреляли гражданское речное судно - РИА Новости, 02.11.2022

В Херсонской области обстреляли гражданское речное судно

Неизвестные обстреляли гражданское речное судно, перевозившие людей на левобережье Херсонской области, есть ли пострадавшие - пока неясно, сообщил в среду РИА... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:29

2022-11-02T09:29

2022-11-02T09:29

происшествия

херсонская область

херсон

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ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Неизвестные обстреляли гражданское речное судно, перевозившие людей на левобережье Херсонской области, есть ли пострадавшие - пока неясно, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб области."Вчера в 19.30 буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми. Информация о пострадавших уточняется. Идет поиск подозреваемых", - сказал он.

https://ria.ru/20221101/agent-1828396287.html

херсонская область

херсон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, херсонская область , херсон