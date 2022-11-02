https://ria.ru/20221102/studenty-1828749649.html

Более 70 тысяч студентов стали волонтерами штабов акции #МыВместе

Более 70 тысяч студентов стали волонтерами штабов акции #МыВместе - РИА Новости, 02.11.2022

Более 70 тысяч студентов стали волонтерами штабов акции #МыВместе

Более 70 тысяч студентов стали волонтерами штабов #МыВместе, всего в российских вузах открылось 346 штабов, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:59

2022-11-02T17:59

2022-11-02T18:01

общество

россия

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782555273_0:237:3218:2047_1920x0_80_0_0_22f1956afb493cd2e38a2eeceb92fe52.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 70 тысяч студентов стали волонтерами штабов #МыВместе, всего в российских вузах открылось 346 штабов, сообщается на официальном сайте Минобрнауки России."В российских вузах открылись 346 волонтерских штабов в рамках общероссийской добровольческой акции #МыВместе. В их работе задействованы свыше 70 тысяч студентов, которые участвуют в сборе гуманитарной помощи, а также сотрудничают с военнослужащими и их семьями. На сегодняшний день около 134 тонн продуктов и товаров первой необходимости, собранных на базе университетов, отгружены для доставки нуждающимся", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что помимо сбора гуманитарной помощи и работы на горячих линиях волонтеры организуют благотворительные акции и помогают российским военнослужащим реальными делами - 68 вузов провели День донора, а студенты Северо-Кавказской государственной академии на регулярной основе помогают в реабилитации военнослужащих, активисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого по просьбе выпускников-добровольцев доставили в воинскую часть два автомобиля высокой проходимости, а учащиеся Уральского государственного лесотехнического университета собрали и сдали несколько тонн макулатуры и на полученные деньги приобрели вещи для военных."Сегодня актив университетов работает по-настоящему системно. Сбор гуманитарной помощи, юридическая и психологическая поддержка, адресная работа с мобилизованными и их родными — за каждым делом стоят наши студенты, педагоги и сотрудники. Благодаря их усилиям мы становимся обществом, где всегда можно рассчитывать на помощь в сложной жизненной ситуации", — сказал замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, его слова приводятся в сообщении.Отмечается, что волонтеры стараются поддержать и моральный дух мобилизованных, направляют им письма с пожеланиями успеха и скорейшего возвращения домой, студентка Калужского государственного университета разработала серию открыток, которые будут отправлены вместе с посылками бойцам на фронт.Поясняется, что что Минобрнауки РФ подготовило методические рекомендации по запуску региональных штабов #МыВместе, вузам предложены форматы участия в акции по поддержке военнослужащих и членов их семей, среди которых адресная помощь с бытовыми запросами, привлечение детей военных к участию в развивающих научных программах и культурных мероприятиях университетов, патронаж и выделение гуманитарной помощи, поддержка в рамках акции "Добрые письма" и проведение социально-значимых акций.

https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html

https://ria.ru/20221102/memorial-1828607350.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, образование - общество