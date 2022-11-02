19:13 02.11.2022 (обновлено: 19:50 02.11.2022)
Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков"
Читатели Daily Mail не поверили словам о непричастности США к подрыву "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. России обоснованно заявила об участии Британии в диверсии на газопроводе "Северный поток", считают читатели Daily Mail.
"Правительствами западных стран, как и нами, управляют опасные идиоты, которым нужно обвинить Россию в кризисе, вызванном ими самими. Шокирует, что люди все еще покупаются на ложь, которую они говорят", — написал один из пользователей.
"Только идиот поверит, что русские взорвали свой собственный трубопровод, который приносил им большие деньги и был единственным рычагом влияния на Европу, когда они могли просто перекрыть его. Президент США неоднократно обещал положить этому конец", — поделился мнением другой комментатор.
"Мы все знаем, что Россия не взрывала свой собственный трубопровод", — отметил еще один из читателей.
"Официального опровержения от Великобритании пока нет, что наводит на определенные мысли", — констатировал четвертый пользователь.
"Сами США говорят, что у России не было причин взрывать "Северный поток", так что остаются британцы, которые обычно сообщают о своих гнусных делах США", — подчеркнул пятый комментатор.
На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что представители ВМС Великобритании, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании и исполнении теракта на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
По данным военного ведомства, эти же британцы руководили подготовкой атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе в минувшую субботу. Так, они обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
В Лондоне отказались признать свою причастность к этим подрывам.
Кроме того, в воскресенье основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил в соцсетях, что экс-премьер Британии Лизз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках". По его данным, политик сделала это, когда информация о взрыве еще не была известна общественности.
Предприниматель при этом не пояснил, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.