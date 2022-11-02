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Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 02.11.2022
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Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков"
Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 02.11.2022
Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков"
России обоснованно заявила об участии Британии в диверсии на газопроводе "Северный поток", считают читатели Daily Mail. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:13
2022-11-02T19:50
в мире
сша
россия
великобритания
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. России обоснованно заявила об участии Британии в диверсии на газопроводе "Северный поток", считают читатели Daily Mail."Правительствами западных стран, как и нами, управляют опасные идиоты, которым нужно обвинить Россию в кризисе, вызванном ими самими. Шокирует, что люди все еще покупаются на ложь, которую они говорят", — написал один из пользователей."Только идиот поверит, что русские взорвали свой собственный трубопровод, который приносил им большие деньги и был единственным рычагом влияния на Европу, когда они могли просто перекрыть его. Президент США неоднократно обещал положить этому конец", — поделился мнением другой комментатор."Мы все знаем, что Россия не взрывала свой собственный трубопровод", — отметил еще один из читателей."Официального опровержения от Великобритании пока нет, что наводит на определенные мысли", — констатировал четвертый пользователь."Сами США говорят, что у России не было причин взрывать "Северный поток", так что остаются британцы, которые обычно сообщают о своих гнусных делах США", — подчеркнул пятый комментатор.На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что представители ВМС Великобритании, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании и исполнении теракта на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".По данным военного ведомства, эти же британцы руководили подготовкой атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе в минувшую субботу. Так, они обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.В Лондоне отказались признать свою причастность к этим подрывам.Кроме того, в воскресенье основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил в соцсетях, что экс-премьер Британии Лизз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках". По его данным, политик сделала это, когда информация о взрыве еще не была известна общественности.Предприниматель при этом не пояснил, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.
https://ria.ru/20221102/gazoprovod-1828711612.html
https://ria.ru/20221101/obsledovanie-1828439550.html
https://ria.ru/20221101/molchanie-1828397940.html
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в мире, сша, россия, великобритания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, США, Россия, Великобритания, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
19:13 02.11.2022 (обновлено: 19:50 02.11.2022)
 
Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков"

Читатели Daily Mail не поверили словам о непричастности США к подрыву "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. России обоснованно заявила об участии Британии в диверсии на газопроводе "Северный поток", считают читатели Daily Mail.
"Правительствами западных стран, как и нами, управляют опасные идиоты, которым нужно обвинить Россию в кризисе, вызванном ими самими. Шокирует, что люди все еще покупаются на ложь, которую они говорят", — написал один из пользователей.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
16:22
Nord Stream сообщила о разрушениях на месте диверсии на "Северных потоках"
"Только идиот поверит, что русские взорвали свой собственный трубопровод, который приносил им большие деньги и был единственным рычагом влияния на Европу, когда они могли просто перекрыть его. Президент США неоднократно обещал положить этому конец", — поделился мнением другой комментатор.
"Мы все знаем, что Россия не взрывала свой собственный трубопровод", — отметил еще один из читателей.
"Официального опровержения от Великобритании пока нет, что наводит на определенные мысли", — констатировал четвертый пользователь.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:10
Новак рассказал о ходе российского обследования "Северных потоков"
"Сами США говорят, что у России не было причин взрывать "Северный поток", так что остаются британцы, которые обычно сообщают о своих гнусных делах США", — подчеркнул пятый комментатор.
На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что представители ВМС Великобритании, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании и исполнении теракта на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".
По данным военного ведомства, эти же британцы руководили подготовкой атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе в минувшую субботу. Так, они обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 14:03
В Кремле пообещали ответить на теракты в Севастополе и на "Северном потоке"
В Лондоне отказались признать свою причастность к этим подрывам.
Кроме того, в воскресенье основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил в соцсетях, что экс-премьер Британии Лизз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках". По его данным, политик сделала это, когда информация о взрыве еще не была известна общественности.
Предприниматель при этом не пояснил, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 11:18
Захарова ждет ответ по поводу сообщения Трасс о ЧП с "Северными потоками"
 
В миреСШАРоссияВеликобританияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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