https://ria.ru/20221102/ssha-1828779087.html

Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков"

Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 02.11.2022

Британцы поддержали обвинения против Запада в подрыве "Северных потоков"

России обоснованно заявила об участии Британии в диверсии на газопроводе "Северный поток", считают читатели Daily Mail. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:13

2022-11-02T19:13

2022-11-02T19:50

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генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. России обоснованно заявила об участии Британии в диверсии на газопроводе "Северный поток", считают читатели Daily Mail."Правительствами западных стран, как и нами, управляют опасные идиоты, которым нужно обвинить Россию в кризисе, вызванном ими самими. Шокирует, что люди все еще покупаются на ложь, которую они говорят", — написал один из пользователей."Только идиот поверит, что русские взорвали свой собственный трубопровод, который приносил им большие деньги и был единственным рычагом влияния на Европу, когда они могли просто перекрыть его. Президент США неоднократно обещал положить этому конец", — поделился мнением другой комментатор."Мы все знаем, что Россия не взрывала свой собственный трубопровод", — отметил еще один из читателей."Официального опровержения от Великобритании пока нет, что наводит на определенные мысли", — констатировал четвертый пользователь."Сами США говорят, что у России не было причин взрывать "Северный поток", так что остаются британцы, которые обычно сообщают о своих гнусных делах США", — подчеркнул пятый комментатор.На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что представители ВМС Великобритании, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины, принимали участие в планировании и исполнении теракта на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2".По данным военного ведомства, эти же британцы руководили подготовкой атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе в минувшую субботу. Так, они обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.В Лондоне отказались признать свою причастность к этим подрывам.Кроме того, в воскресенье основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил в соцсетях, что экс-премьер Британии Лизз Трасс отправила сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену с текстом "все сделано" спустя минуту после теракта на "Северных потоках". По его данным, политик сделала это, когда информация о взрыве еще не была известна общественности.Предприниматель при этом не пояснил, откуда получил сведения и на чем основаны его утверждения.

https://ria.ru/20221102/gazoprovod-1828711612.html

https://ria.ru/20221101/obsledovanie-1828439550.html

https://ria.ru/20221101/molchanie-1828397940.html

https://ria.ru/20221101/trass-1828342912.html

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в мире, сша, россия, великобритания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"