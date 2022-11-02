Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/ssha-1828739929.html
В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США
В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США - РИА Новости, 02.11.2022
В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США
США неоднократно нарушали права человека, проводя эксперименты над людьми на протяжении XX века, что вызвало бы разочарование у их предков, пишет обозреватель... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:34
2022-11-02T17:42
в мире
китай
сша
алабама
центральное разведывательное управление (цру)
пенсильванский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772798591_498:539:2899:1889_1920x0_80_0_0_d06553458d171507617cea57a4e5d3ff.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США неоднократно нарушали права человека, проводя эксперименты над людьми на протяжении XX века, что вызвало бы разочарование у их предков, пишет обозреватель Global Times Синь Пин."США любят изображать из себя "защитника" прав человека и морали. На самом же деле их послужной список в области прав человека полон отвратительных нарушений всех видов, совершенных не только внутри страны, но и за ее пределами. Если бы благочестивые пуританские предки знали, что натворили их потомки, им было бы стыдно называть себя "избранными Богом", — пишет автор.В статье вспоминается, что с 1951 по 1974 год в тюрьме Холмсбург американский медицинский эксперт по имени Альберт Клигман в сотрудничестве с Пенсильванским университетом и администрацией тюрьмы испытывал на заключенных опасные, даже потенциально смертельные вещества."Этот эпизод — лишь верхушка айсберга в истории экспериментов над людьми в США", — подмечает обозреватель.Прямо перед печально известным Холмсбургским экспериментом проходило другое "исследование" — по изучению влияния сифилиса на организм человека. Его проводили в Институте Таскиги в Алабаме с 1931 по 1972 год, добавляется в статье."Не получив заранее полной информации о возможных последствиях, многие из зараженных мужчин умерли во время эксперимента; однако исследования продолжались даже после того, как антибиотики, способные вылечить болезнь, стали широко доступны", — отмечается в публикации.Помимо этого, в начале 1950-х годов, чтобы найти эффективные средства и препараты, которые можно было бы использовать при допросах для получения признаний, ЦРУ запустило программу экспериментов над людьми под кодовым названием "Проект MK-ULTRA", уточняет автор."В этом проекте использовались многочисленные методы манипулирования психическим состоянием и функциями мозга испытуемых. Для проведения экспериментов нанимали вивисекторов и палачей, работавших в Японии и нацистских концентрационных лагерях", — сообщает обозреватель.Синь также утверждает, что в Дании при поддержке ЦРУ проводились опыты над детьми. Он напомнил, что в 1960-х годах более 311 датских детей из детских домов были доставлены в подвал больницы в Копенгагене и подвергнуты секретному эксперименту, во время которого исследователи пытались установить связь между наследственностью и средой в развитии шизофрении.
https://ria.ru/20221102/pomosch-1828550196.html
https://ria.ru/20221101/bayden-1828533612.html
https://ria.ru/20221102/ssha-1828619835.html
https://ria.ru/20221102/ssha-1828656169.html
китай
сша
алабама
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772798591_293:371:2528:2048_1920x0_80_0_0_b9768b55f23fa26954917fa6ac660175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, алабама, центральное разведывательное управление (цру), пенсильванский университет
В мире, Китай, США, Алабама, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Пенсильванский университет
17:34 02.11.2022 (обновлено: 17:42 02.11.2022)
 
В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США

Global Times: предкам американцев было бы стыдно за США из-за нарушения прав человека

© AP Photo / Noah BergerПротестующий на одной из улиц в Портленде
Протестующий на одной из улиц в Портленде - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Noah Berger
Протестующий на одной из улиц в Портленде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США неоднократно нарушали права человека, проводя эксперименты над людьми на протяжении XX века, что вызвало бы разочарование у их предков, пишет обозреватель Global Times Синь Пин.
"США любят изображать из себя "защитника" прав человека и морали. На самом же деле их послужной список в области прав человека полон отвратительных нарушений всех видов, совершенных не только внутри страны, но и за ее пределами. Если бы благочестивые пуританские предки знали, что натворили их потомки, им было бы стыдно называть себя "избранными Богом", — пишет автор.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
04:35
В США задали Байдену три неудобных вопроса о помощи Украине
В статье вспоминается, что с 1951 по 1974 год в тюрьме Холмсбург американский медицинский эксперт по имени Альберт Клигман в сотрудничестве с Пенсильванским университетом и администрацией тюрьмы испытывал на заключенных опасные, даже потенциально смертельные вещества.
"Этот эпизод — лишь верхушка айсберга в истории экспериментов над людьми в США", — подмечает обозреватель.
Прямо перед печально известным Холмсбургским экспериментом проходило другое "исследование" — по изучению влияния сифилиса на организм человека. Его проводили в Институте Таскиги в Алабаме с 1931 по 1972 год, добавляется в статье.
Президент США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 23:01
Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган "Иваном"
"Не получив заранее полной информации о возможных последствиях, многие из зараженных мужчин умерли во время эксперимента; однако исследования продолжались даже после того, как антибиотики, способные вылечить болезнь, стали широко доступны", — отмечается в публикации.
Помимо этого, в начале 1950-х годов, чтобы найти эффективные средства и препараты, которые можно было бы использовать при допросах для получения признаний, ЦРУ запустило программу экспериментов над людьми под кодовым названием "Проект MK-ULTRA", уточняет автор.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
12:09
В Китае на одном примере показали истинное лицо США
"В этом проекте использовались многочисленные методы манипулирования психическим состоянием и функциями мозга испытуемых. Для проведения экспериментов нанимали вивисекторов и палачей, работавших в Японии и нацистских концентрационных лагерях", — сообщает обозреватель.
Синь также утверждает, что в Дании при поддержке ЦРУ проводились опыты над детьми. Он напомнил, что в 1960-х годах более 311 датских детей из детских домов были доставлены в подвал больницы в Копенгагене и подвергнуты секретному эксперименту, во время которого исследователи пытались установить связь между наследственностью и средой в развитии шизофрении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:43
Байден признался, что "говорил" с мертвецом
 
В миреКитайСШААлабамаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Пенсильванский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала