17:34 02.11.2022 (обновлено: 17:42 02.11.2022)
В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США
Global Times: предкам американцев было бы стыдно за США из-за нарушения прав человека
© AP Photo / Noah BergerПротестующий на одной из улиц в Портленде
© AP Photo / Noah Berger
Протестующий на одной из улиц в Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США неоднократно нарушали права человека, проводя эксперименты над людьми на протяжении XX века, что вызвало бы разочарование у их предков, пишет обозреватель Global Times Синь Пин.
"США любят изображать из себя "защитника" прав человека и морали. На самом же деле их послужной список в области прав человека полон отвратительных нарушений всех видов, совершенных не только внутри страны, но и за ее пределами. Если бы благочестивые пуританские предки знали, что натворили их потомки, им было бы стыдно называть себя "избранными Богом", — пишет автор.
В статье вспоминается, что с 1951 по 1974 год в тюрьме Холмсбург американский медицинский эксперт по имени Альберт Клигман в сотрудничестве с Пенсильванским университетом и администрацией тюрьмы испытывал на заключенных опасные, даже потенциально смертельные вещества.
"Этот эпизод — лишь верхушка айсберга в истории экспериментов над людьми в США", — подмечает обозреватель.
Прямо перед печально известным Холмсбургским экспериментом проходило другое "исследование" — по изучению влияния сифилиса на организм человека. Его проводили в Институте Таскиги в Алабаме с 1931 по 1972 год, добавляется в статье.
"Не получив заранее полной информации о возможных последствиях, многие из зараженных мужчин умерли во время эксперимента; однако исследования продолжались даже после того, как антибиотики, способные вылечить болезнь, стали широко доступны", — отмечается в публикации.
Помимо этого, в начале 1950-х годов, чтобы найти эффективные средства и препараты, которые можно было бы использовать при допросах для получения признаний, ЦРУ запустило программу экспериментов над людьми под кодовым названием "Проект MK-ULTRA", уточняет автор.
"В этом проекте использовались многочисленные методы манипулирования психическим состоянием и функциями мозга испытуемых. Для проведения экспериментов нанимали вивисекторов и палачей, работавших в Японии и нацистских концентрационных лагерях", — сообщает обозреватель.
Синь также утверждает, что в Дании при поддержке ЦРУ проводились опыты над детьми. Он напомнил, что в 1960-х годах более 311 датских детей из детских домов были доставлены в подвал больницы в Копенгагене и подвергнуты секретному эксперименту, во время которого исследователи пытались установить связь между наследственностью и средой в развитии шизофрении.