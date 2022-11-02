https://ria.ru/20221102/ssha-1828739929.html

В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США

В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США - РИА Новости, 02.11.2022

В Китае заявили о стыде предков американцев за действия США

США неоднократно нарушали права человека, проводя эксперименты над людьми на протяжении XX века, что вызвало бы разочарование у их предков, пишет обозреватель... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:34

2022-11-02T17:34

2022-11-02T17:42

в мире

китай

сша

алабама

центральное разведывательное управление (цру)

пенсильванский университет

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США неоднократно нарушали права человека, проводя эксперименты над людьми на протяжении XX века, что вызвало бы разочарование у их предков, пишет обозреватель Global Times Синь Пин."США любят изображать из себя "защитника" прав человека и морали. На самом же деле их послужной список в области прав человека полон отвратительных нарушений всех видов, совершенных не только внутри страны, но и за ее пределами. Если бы благочестивые пуританские предки знали, что натворили их потомки, им было бы стыдно называть себя "избранными Богом", — пишет автор.В статье вспоминается, что с 1951 по 1974 год в тюрьме Холмсбург американский медицинский эксперт по имени Альберт Клигман в сотрудничестве с Пенсильванским университетом и администрацией тюрьмы испытывал на заключенных опасные, даже потенциально смертельные вещества."Этот эпизод — лишь верхушка айсберга в истории экспериментов над людьми в США", — подмечает обозреватель.Прямо перед печально известным Холмсбургским экспериментом проходило другое "исследование" — по изучению влияния сифилиса на организм человека. Его проводили в Институте Таскиги в Алабаме с 1931 по 1972 год, добавляется в статье."Не получив заранее полной информации о возможных последствиях, многие из зараженных мужчин умерли во время эксперимента; однако исследования продолжались даже после того, как антибиотики, способные вылечить болезнь, стали широко доступны", — отмечается в публикации.Помимо этого, в начале 1950-х годов, чтобы найти эффективные средства и препараты, которые можно было бы использовать при допросах для получения признаний, ЦРУ запустило программу экспериментов над людьми под кодовым названием "Проект MK-ULTRA", уточняет автор."В этом проекте использовались многочисленные методы манипулирования психическим состоянием и функциями мозга испытуемых. Для проведения экспериментов нанимали вивисекторов и палачей, работавших в Японии и нацистских концентрационных лагерях", — сообщает обозреватель.Синь также утверждает, что в Дании при поддержке ЦРУ проводились опыты над детьми. Он напомнил, что в 1960-х годах более 311 датских детей из детских домов были доставлены в подвал больницы в Копенгагене и подвергнуты секретному эксперименту, во время которого исследователи пытались установить связь между наследственностью и средой в развитии шизофрении.

https://ria.ru/20221102/pomosch-1828550196.html

https://ria.ru/20221101/bayden-1828533612.html

https://ria.ru/20221102/ssha-1828619835.html

https://ria.ru/20221102/ssha-1828656169.html

китай

сша

алабама

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в мире, китай, сша, алабама, центральное разведывательное управление (цру), пенсильванский университет