13:43 02.11.2022 (обновлено: 14:09 02.11.2022)
Байден признался, что "говорил" с мертвецом
NYP: президент США Байден заявил, что разговаривал с ученым, который умер до его рождения
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, сделавших это, — доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд — умерли еще до его рождения.
"Вы знаете, сколько стоит производство инсулина для диабетиков? Его открыл человек, который специально оформил на него патент, чтобы лекарство было доступно каждому. Я говорил с ним…" — заверил глава Белого дома, выступая на специальном мероприятии во Флориде.
Бантинг и Маклауд получили Нобелевскую премию по медицине за открытие инсулина. Они умерли в 1941 и 1935 годах соответственно. При этом Байден родился в 1942 году.
Американский президент выступил на мероприятии, посвященном здравоохранению в США и призванном сплотить избирателей Демократической партии во Флориде за семь дней до промежуточных выборов.
На том же мероприятии Байден ошибочно заявил, что его покойный сын Бо погиб во время службы в Ираке.
Бо Байден служил в Ираке в 2008-2009 годах, однако умер от онкологии в 2015 году.