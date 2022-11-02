https://ria.ru/20221102/ssha-1828656169.html

Байден признался, что "говорил" с мертвецом

Байден признался, что "говорил" с мертвецом - РИА Новости, 02.11.2022

Байден признался, что "говорил" с мертвецом

Президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, сделавших это, — доктор Фредерик Бантинг и профессор РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:43

2022-11-02T13:43

2022-11-02T14:09

в мире

джо байден

бо байден (джозеф байден iii)

флорида

ирак

сша

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, сделавших это, — доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд — умерли еще до его рождения.Бантинг и Маклауд получили Нобелевскую премию по медицине за открытие инсулина. Они умерли в 1941 и 1935 годах соответственно. При этом Байден родился в 1942 году.Американский президент выступил на мероприятии, посвященном здравоохранению в США и призванном сплотить избирателей Демократической партии во Флориде за семь дней до промежуточных выборов.На том же мероприятии Байден ошибочно заявил, что его покойный сын Бо погиб во время службы в Ираке.Бо Байден служил в Ираке в 2008-2009 годах, однако умер от онкологии в 2015 году.

https://ria.ru/20221102/bayden-1828540852.html

флорида

ирак

сша

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Мадина Моргоева

в мире, джо байден, бо байден (джозеф байден iii), флорида, ирак, сша