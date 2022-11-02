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Байден признался, что "говорил" с мертвецом - РИА Новости, 02.11.2022
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Байден признался, что "говорил" с мертвецом
Байден признался, что "говорил" с мертвецом - РИА Новости, 02.11.2022
Байден признался, что "говорил" с мертвецом
Президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, сделавших это, — доктор Фредерик Бантинг и профессор РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:43
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, сделавших это, — доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд — умерли еще до его рождения.Бантинг и Маклауд получили Нобелевскую премию по медицине за открытие инсулина. Они умерли в 1941 и 1935 годах соответственно. При этом Байден родился в 1942 году.Американский президент выступил на мероприятии, посвященном здравоохранению в США и призванном сплотить избирателей Демократической партии во Флориде за семь дней до промежуточных выборов.На том же мероприятии Байден ошибочно заявил, что его покойный сын Бо погиб во время службы в Ираке.Бо Байден служил в Ираке в 2008-2009 годах, однако умер от онкологии в 2015 году.
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в мире, джо байден, бо байден (джозеф байден iii), флорида, ирак, сша
В мире, Джо Байден, Бо Байден (Джозеф Байден III), Флорида, Ирак, США
13:43 02.11.2022 (обновлено: 14:09 02.11.2022)
 
Байден признался, что "говорил" с мертвецом

NYP: президент США Байден заявил, что разговаривал с ученым, который умер до его рождения

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, сделавших это, — доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд — умерли еще до его рождения.

"Вы знаете, сколько стоит производство инсулина для диабетиков? Его открыл человек, который специально оформил на него патент, чтобы лекарство было доступно каждому. Я говорил с ним…" — заверил глава Белого дома, выступая на специальном мероприятии во Флориде.

Бантинг и Маклауд получили Нобелевскую премию по медицине за открытие инсулина. Они умерли в 1941 и 1935 годах соответственно. При этом Байден родился в 1942 году.
Американский президент выступил на мероприятии, посвященном здравоохранению в США и призванном сплотить избирателей Демократической партии во Флориде за семь дней до промежуточных выборов.
На том же мероприятии Байден ошибочно заявил, что его покойный сын Бо погиб во время службы в Ираке.
Бо Байден служил в Ираке в 2008-2009 годах, однако умер от онкологии в 2015 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
00:56
Байден перепутал конфликт на Украине с войной в Ираке
 
В миреДжо БайденБо Байден (Джозеф Байден III)ФлоридаИракСША
 
 
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