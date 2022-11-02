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В Китае на одном примере показали истинное лицо США
В Китае на одном примере показали истинное лицо США - РИА Новости, 02.11.2022
В Китае на одном примере показали истинное лицо США
США никогда не стесняются жертвовать союзниками ради реализации собственных геополитических целей, пишет Global Times. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:09
2022-11-02T12:09
2022-11-02T13:39
сша
россия
европа
евросоюз
в мире
китай
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США никогда не стесняются жертвовать союзниками ради реализации собственных геополитических целей, пишет Global Times. "ЕС начинает осознавать эту реальность. Таковы последствия слепого следования стратегии США. Например, Европа сталкивается с беспрецедентными экономическими трудностями, отчасти из-за присоединения к санкционным усилиям Вашингтона", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в октябре инфляция в Еврозоне достигла 10,7 процента — это самый высокий месячный показатель с момента образования объединения."В таких условиях прагматичное экономическое сотрудничество с другими странами и регионами, а не полномасштабная конфронтация станет для Европы важнейшим способом, чтобы справиться с экономическим давлением", — пишут журналисты. По их мнению, нынешняя ситуация выгодна только США, и Европе придется это понять. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, европа, евросоюз, в мире, китай
США, Россия, Европа, Евросоюз, В мире, Китай
12:09 02.11.2022 (обновлено: 13:39 02.11.2022)
В Китае на одном примере показали истинное лицо США
Global Times: действие США по Европе показало истинное лицо Вашингтона
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
США никогда не стесняются жертвовать союзниками ради реализации собственных геополитических целей, пишет
Global Times.
"ЕС начинает осознавать эту реальность. Таковы последствия слепого следования стратегии США. Например, Европа сталкивается с беспрецедентными экономическими трудностями, отчасти из-за присоединения к санкционным усилиям Вашингтона", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в октябре инфляция в Еврозоне достигла 10,7 процента — это самый высокий месячный показатель с момента образования объединения.
"В таких условиях прагматичное экономическое сотрудничество с другими странами и регионами, а не полномасштабная конфронтация станет для Европы важнейшим способом, чтобы справиться с экономическим давлением", — пишут журналисты.
По их мнению, нынешняя ситуация выгодна только США, и Европе придется это понять.
После начала российской спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.