https://ria.ru/20221102/ssha-1828619835.html

В Китае на одном примере показали истинное лицо США

В Китае на одном примере показали истинное лицо США - РИА Новости, 02.11.2022

В Китае на одном примере показали истинное лицо США

США никогда не стесняются жертвовать союзниками ради реализации собственных геополитических целей, пишет Global Times. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:09

2022-11-02T12:09

2022-11-02T13:39

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китай

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. США никогда не стесняются жертвовать союзниками ради реализации собственных геополитических целей, пишет Global Times. "ЕС начинает осознавать эту реальность. Таковы последствия слепого следования стратегии США. Например, Европа сталкивается с беспрецедентными экономическими трудностями, отчасти из-за присоединения к санкционным усилиям Вашингтона", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в октябре инфляция в Еврозоне достигла 10,7 процента — это самый высокий месячный показатель с момента образования объединения."В таких условиях прагматичное экономическое сотрудничество с другими странами и регионами, а не полномасштабная конфронтация станет для Европы важнейшим способом, чтобы справиться с экономическим давлением", — пишут журналисты. По их мнению, нынешняя ситуация выгодна только США, и Европе придется это понять. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221102/rossiya-1828577729.html

https://ria.ru/20221102/evropa-1828469680.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, россия, европа, евросоюз, в мире, китай