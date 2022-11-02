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Американцы голосуют за гражданскую войну

Американцы голосуют за гражданскую войну - РИА Новости, 02.11.2022

Американцы голосуют за гражданскую войну

Промежуточные выборы в США, официальная дата которых назначена на 8 ноября, уже идут полным ходом. Люди голосуют по почте, голосуют досрочно, собраны уже многие РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:12

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Промежуточные выборы в США, официальная дата которых назначена на 8 ноября, уже идут полным ходом. Люди голосуют по почте, голосуют досрочно, собраны уже многие миллионы бюллетеней.Характерная черта нынешних выборов — их итогами заранее недовольны все. Республиканцы полагают, что демократы подделают результаты и опять, как и в 2020-м, "украдут выборы". Демократы боятся, что республиканцы решат, будто "выборы украли", организуют вооруженный мятеж и пересчитают результаты, как им надо, под дулом пистолетов. В общем, голосуй, не голосуй — любой результат не примет полстраны.По стране ходят слухи, что выборы заранее "взломали" и результаты уже предрешены. Правительство слухи опровергает, но ему никто не верит. Скандалы на выборах пошли уже сейчас. Хуже всего дело обстоит с пресловутым голосованием по почте. В реале оно выглядит совершенно допотопным образом. Стоит на обочине пустынного шоссе почтовый ящик — без охраны, без систем верификации избирателя, безо всего. Предполагается, что гражданин закидывает туда свой бюллетень, проезжая мимо в машине. Но кто и что на самом деле туда закидывает — об этом знают только местные орлы, парящие высоко в небе над пустынным пейзажем. Тем более неизвестно, что дальше делают с этими бюллетенями на избирательном участке, кто и как их принимает, учитывает и считает. Это непрозрачная процедура.На президентских выборах 2020 года как-то так удивительно совпало, что подавляющее большинство бюллетеней, пришедших по почте, было подано за Байдена. Почему так — загадка. Республиканцы уверены, что там были фальсификации на всех этапах. Демократы невинно округляют глаза: по их версии, по почте голосуют самые прогрессивные избиратели, естественно, они отдали голоса за Байдена, а вы чего хотели?Почтовое голосование вводилось под предлогом коронавирусных локдаунов. Что ж, локдауны закончились, можно было бы этот формат взять и отменить. Но американцы не ищут легких путей. Голосование по почте пошло опять: и едва оно стартовало, как начались нарушения.В штате Пенсильвания, например, разослали 250 тысяч бюллетеней избирателям, которые не подтвердили свою личность. Теперь их заполнит не пойми кто и не пойми как — и отошлет в избирательные участки. Теоретически такие бюллетени не должны учитываться до тех пор, пока избиратель хоть как-то не подтвердит свою личность. Но на избирательных участках штата заявили, что им недосуг всех проверять, да и сотрудников не хватает.Характерно, что рулит Пенсильванией демократ-губернатор Том Вулф. Подобные штучки очень характерны именно для демократических штатов. По сути, власть в них использует админресурс в пользу Демпартии, но оформляется все как невинные и неизбежные накладки: ах, это все как-то случайно вышло.Или взять эти несчастные машины для подсчета голосов Dominion. В 2020 году они волшебным образом считали все бюллетени в пользу Байдена. Система была скомпрометирована позорнейшим образом. Почему было ее не заменить? Но нет, закупленные еще Обамой автоматы Dominion, на которые у американцев уже просто аллергия, будут подсчитывать голоса и на этих выборах.По идее, демократы на этих выборах в конгресс и сенат обречены. Если по-честному, ничто не может помешать победе республиканских кандидатов. Но ведь с Трампом в 2020 году была та же история. Он был явным фаворитом, однако демократы что-то там подкрутили, нахимичили, пересчитали — и оп-па, в Белый дом въехал Джо Байден.Теперь когда у Демпартии админресурс еще массивнее, республиканцы ожидают еще более масштабных вбросов и фальсификаций. На местах граждане вызываются охранять почтовые ящики для голосования от вбросов, записываются в волонтеры для наблюдения за голосованием и подсчетом бюллетеней. Эти активисты организовали в Telegram группу Stop the Steal ("Остановим воровство") и координируют через нее действия на местах.Однако это все отдельные частные инициативы — в то время как Демпартия давно поставила фальсификацию выборов на конвейер.Честному подсчету голосов мешает и само американское законодательство. Оно словно нарочно устроено так, чтобы желающим было легче жульничать. И сколько его ни исправляют, оно становится все "страньше и страньше".Возьмем теплое, ламповое очное голосование. Пришел ногами, показал паспорт, тебя нашли в базе, ты расписался за бюллетени и заполнил их по своему разумению. Ну то есть так это в России. А как в США?А там долгое время практически везде можно было просто прийти, взять бюллетень и поставить галочку. Без паспорта, без какого бы то ни было удостоверения личности. Демократы из каждого утюга вещали, что спрашивать ID у избирателя — это просто оскорбительно. Это, мол, расизм, сексизм, фашизм. Результаты мы видели. Бог знает, кто уж там и по сколько раз голосовал за Байдена, но десятки миллионов американцев в честность его выборов так и не поверили.Осознав в 2020 году, что их политические соперники демократизировали избирательный процесс до полного неприличия, республиканцы в своих штатах попытались как-то подкрутить гайки. Вводились такие удивительные для американцев новеллы, как необходимость предъявлять на участке удостоверение личности, да еще и с фотографией. Это был полнейший разрыв шаблона. Представители Демпартии называли за это республиканцев неофашистами.Однако новомодная идея проверять личность избирателя так и не была оформлена до конца. В законодательстве осталось множество лазеек. Они разнятся от штата к штату, но суть у них одна: если очень хочется, проголосовать можно вообще без удостоверения личности. Во многих штатах бюллетень дадут просто так, если, например, вы скажете, что вам не позволяют фотографироваться религиозные убеждения. В Индиане и Теннесси без ID могут голосовать коренные индейцы. В Южной Каролине — любой человек, если у него есть "разумные причины" не иметь удостоверения личности.Практически на любом участке можно получить "предварительный бюллетень" — ты его заполняешь без документов, но его учитывают только после того, как ты все-таки принесешь удостоверение личности. Ну а если избиратель документ так и не принесет? Кто поручится за то, что его "предварительный бюллетень" не учтут?В 2020 году наблюдателей, пытавшихся проследить за подсчетом бюллетеней, прогоняли и избивали банды расово-правильных "активистов". Сотрудники избиркомов наглухо запирали двери и спускали жалюзи, чтобы никто не увидел, как они по несколько раз учитывают одни и те же бюллетени. Удастся ли проследить за эти процессом сегодня? Да, на многих участках организуются стримы, которые будут в прямом эфире освещать процесс подсчета голосов. Избиратели записываются в команды наблюдателей.Однако некий порядок пытаются установить лишь в республиканских штатах. В тех же, которые управляются демократами, вся процедура выборов целенаправленно заточена под вбросы и "карусели". Там не проверяют удостоверения личности избирателей, не контролируют, кто приезжает голосовать из других штатов, всячески стимулируют голосовать нелегалов, в общем, делают все, чтобы "порадеть родному человечку" — в смысле кандидату от Демпартии.Как результат — наблюдатели от республиканцев в Калифорнии утверждают, что вбросы и подделки уже идут полным ходом. Сотрудники избиркомов отпираются. Республиканцы пытаются штурмовать избирательные участки, сотрудники вызывают полицию и заявляют на волонтеров как на экстремистов. Избирательные участки обносят полицейскими заграждениями и вставляют в окна пуленепробиваемые стекла. На сотрудников избиркомов регулярно нападают разгневанные граждане.Политическая борьба в Америке все больше напоминает бои без правил. Это отнюдь не метафора. Республиканцы и демократы дерутся на избирательных участках совершенно всерьез. До зубов вооруженные активисты охраняют почтовые ящики от вбросов бюллетеней. В разных концах страны нападают на избирательные участки. Полыхает так горячо, что пламя гражданской войны уже доходит до самых верхов.Совсем недавно кто-то отмутузил молотком мужа спикера конгресса Нэнси Пелоси так, что несчастный старик попал в больницу. Пелоси — одна из самых неприятных персон демократического истеблишмента, ее муж совершенно открыто зарабатывает дивиденды на ее инсайдах, их многие не любят, но все-таки это кровавое преступление потрясло Америку.Пол Пелоси ни разу не политик — он просто ее близкий человек. Однако, судя по всему, нападавший, кричавший во время избиения "Где Нэнси?", мстил именно спикеру конгресса США по каким-то политическим мотивам.Даже в гангстерских кругах стараются не трогать семьи конкурентов. Американские политики долгое время пытались выглядеть лучше, чем гангстеры. Но сегодня страна словно вернулась во времена Дикого Запада.Соболезнования Пелоси высказал даже ее заклятый конкурент Дональд Трамп. Его можно понять. При таком количестве жен, детей, внуков влезать в политическую борьбу в сегодняшней Америке кажется невероятно опасным предприятием. Схлестнувшиеся стороны словно показывают сегодня друг другу, что их ждет: в грядущей бойне не пожалеют даже ни в чем не повинных родственников.Еще год назад, обсуждая возможный развал страны, американцы полагали, что она будет распадаться на красные республиканские и синие демократические штаты. Реальность оказалась сложнее. Агрессивнее всего ведут себя политические активисты, чувствующие, что оказались в меньшинстве. Республиканское меньшинство бузит в демократической Калифорнии. Демократические активисты специально приезжают в консервативные штаты и хулиганят там. Раскол идет не по границам штатов, а по городам, районам, семьям.Политические активисты объединяются с милициями — вооруженными объединениями граждан. Военные аналитики на полном серьезе рассуждают, когда в гражданский конфликт вступит армия и как себя при этом поведет. А на руках у населения тем временем скопилось, по самым скромным оценкам, около 400 миллионов единиц огнестрельного оружия. Напряжение висит в воздухе, ежедневно прорываясь массовыми расстрелами. Силовики предупреждают американцев о небывалом взрыве насилия во время выборов."С каких пор политика превратилась в кровавую драку?" — спрашивают себя американские журналисты. Им следовало бы спросить себя, не превратится ли эта драка в полноценную гражданскую войну? Близится 8 ноября — красный день календаря.

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https://ria.ru/20221029/ssha-1827700964.html

https://ria.ru/20221030/bayden-1827845054.html

https://ria.ru/20221031/pike-1827990536.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/1827677075.html

https://ria.ru/20221026/ssha-1826747734.html

https://ria.ru/20221028/pelosi-1827555436.html

https://ria.ru/20221031/golod-1828249259.html

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авторы, джо байден, нэнси пелоси, дональд трамп, америка, сша, конгресс сша, калифорния, республиканская партия сша, демократическая партия сша