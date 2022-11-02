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На орбиту вышел запущенный с Плесецка военный спутник

На орбиту вышел запущенный с Плесецка военный спутник - РИА Новости, 02.11.2022

На орбиту вышел запущенный с Плесецка военный спутник

Военный спутник, запущенный в среду с космодрома Плесецк, в расчетное время вышел на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:23

2022-11-02T16:23

2022-11-02T16:23

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плесецк

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Военный спутник, запущенный в среду с космодрома Плесецк, в расчетное время вышел на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2563".Воздушно-космические силы в среду в 09.48 мск провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с военным спутником.

https://ria.ru/20221101/falcon-1828450714.html

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космос - риа наука, плесецк, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность