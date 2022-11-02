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На орбиту вышел запущенный с Плесецка военный спутник - РИА Новости, 02.11.2022
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На орбиту вышел запущенный с Плесецка военный спутник
На орбиту вышел запущенный с Плесецка военный спутник - РИА Новости, 02.11.2022
На орбиту вышел запущенный с Плесецка военный спутник
Военный спутник, запущенный в среду с космодрома Плесецк, в расчетное время вышел на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:23
2022-11-02T16:23
космос - риа наука
плесецк
россия
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безопасность
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.&nbsp; Военный спутник, запущенный в среду с космодрома Плесецк, в расчетное время вышел на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2563".Воздушно-космические силы в среду в 09.48 мск провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с военным спутником.
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космос - риа наука, плесецк, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Космос - РИА Наука, Плесецк, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
16:23 02.11.2022
 
На орбиту вышел запущенный с Плесецка военный спутник

Минобороны сообщило, что запущенный с Плесецка военный спутник вышел на орбиту

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск с космодрома Плесецк
Пуск с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск с космодрома Плесецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.  Военный спутник, запущенный в среду с космодрома Плесецк, в расчетное время вышел на целевую орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2563".
Воздушно-космические силы в среду в 09.48 мск провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с военным спутником.
Cтарт ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 16:45
Во Флориде стартовала Falcon Heavy с секретным американским спутником
 
Космос - РИА НаукаПлесецкРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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