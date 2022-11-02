https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828692432.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:56

2022-11-02T15:56

2022-11-02T15:56

инфографика

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 ноября 2022 годаСоюзные войска продвигаются в Донецкой Народной Республике почти на всех направлениях, в частности в Марьинке, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Идут бои в районе Первомайского, продолжается зачистка населенного пункта Водяное и освобождение Опытного, заключил Пушилин. Отбиты все попытки прорвать оборону на Херсонском направлении.Параллельно ликвидированы пункт управления, 169 районов скопления живой силы и техники, 73 артиллерийских расчета, склад боеприпасов, хранилище топлива. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет МиГ-29, 12 беспилотников, 24 снаряда реактивных систем залпового огня, две противорадиолокационные ракеты.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 330 самолетов, 167 вертолетов, 2414 беспилотников, 384 зенитных ракетных комплекса, 881 реактивную систему залпового огня, 6270 танков и других бронемашин, 3544 орудия полевой артиллерии и 6967 единиц автомобильной техники.

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, инфографика