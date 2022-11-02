https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828606527.html
Российский артиллерист охарактеризовал особенности спецоперации
Российский артиллерист охарактеризовал особенности спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022
Российский артиллерист охарактеризовал особенности спецоперации
Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об особенностях ведения боевых действий в рамках СВО - идет "война... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:38
2022-11-02T11:38
2022-11-02T11:58
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
юрий балуевский
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об особенностях ведения боевых действий в рамках СВО - идет "война артиллерии"."Артиллерия выполняет 99% работы... Стрелкотни же практически мало, больше артиллерия работает, война такая артиллерийская. Война совсем изменилась... преимущественно, конечно, в технике", - отметил собеседник агентства.По его словам, если взять кампании в Чечне, где он участвовал, - "там совсем другое, больше фугасная, минная война, стрелкотня".Как рассказывал еще минувшим летом бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский, "настоящую революцию" в применении ствольной и реактивной артиллерии произвели простые китайские квадрокоптеры.По его оценке, покупаемые через интернет дроны "практически полностью разрешили вековую проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня". С их помощью стало возможным применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.Это и способствовало возвращению традиционной артиллерии на пьедестал бога войны, хотя и, видимо, временному, отмечал генерал.
https://ria.ru/20221101/samolety-1828420372.html
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html
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РИА Новости
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"Больше артиллерия работает". Российский военный об особенностях спецоперации
Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об особенностях ведения боевых действий в рамках СВО – идет "война артиллерии".
2022-11-02T11:38
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PT1M05S
РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, технологии, юрий балуевский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Юрий Балуевский, Вооруженные силы РФ
11:38 02.11.2022 (обновлено: 11:58 02.11.2022)
Российский артиллерист охарактеризовал особенности спецоперации
Командир артиллерийского взвода ВС России охарактеризовал особенности спецоперации
ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об особенностях ведения боевых действий в рамках СВО - идет "война артиллерии".
"Артиллерия выполняет 99% работы... Стрелкотни же практически мало, больше артиллерия работает, война такая артиллерийская. Война совсем изменилась... преимущественно, конечно, в технике", - отметил собеседник агентства.
По его словам, если взять кампании в Чечне, где он участвовал, - "там совсем другое, больше фугасная, минная война, стрелкотня".
Как рассказывал еще минувшим летом бывший начальник Генштаба ВС РФ
(2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский
, "настоящую революцию" в применении ствольной и реактивной артиллерии произвели простые китайские квадрокоптеры.
По его оценке, покупаемые через интернет дроны "практически полностью разрешили вековую проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня". С их помощью стало возможным применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.
Это и способствовало возвращению традиционной артиллерии на пьедестал бога войны, хотя и, видимо, временному, отмечал генерал.