https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828606527.html

Российский артиллерист охарактеризовал особенности спецоперации

Российский артиллерист охарактеризовал особенности спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022

Российский артиллерист охарактеризовал особенности спецоперации

Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об особенностях ведения боевых действий в рамках СВО - идет "война... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:38

2022-11-02T11:38

2022-11-02T11:58

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

юрий балуевский

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об особенностях ведения боевых действий в рамках СВО - идет "война артиллерии"."Артиллерия выполняет 99% работы... Стрелкотни же практически мало, больше артиллерия работает, война такая артиллерийская. Война совсем изменилась... преимущественно, конечно, в технике", - отметил собеседник агентства.По его словам, если взять кампании в Чечне, где он участвовал, - "там совсем другое, больше фугасная, минная война, стрелкотня".Как рассказывал еще минувшим летом бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский, "настоящую революцию" в применении ствольной и реактивной артиллерии произвели простые китайские квадрокоптеры.По его оценке, покупаемые через интернет дроны "практически полностью разрешили вековую проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня". С их помощью стало возможным применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами.Это и способствовало возвращению традиционной артиллерии на пьедестал бога войны, хотя и, видимо, временному, отмечал генерал.

https://ria.ru/20221101/samolety-1828420372.html

https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828440576.html

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"Больше артиллерия работает". Российский военный об особенностях спецоперации Заместитель командира артиллерийского взвода с позывным "Лена" рассказал РИА Новости об особенностях ведения боевых действий в рамках СВО – идет "война артиллерии". 2022-11-02T11:38 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии, юрий балуевский, вооруженные силы рф