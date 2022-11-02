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В СПЧ надеются на встречу с Путиным в день правозащитника - РИА Новости, 02.11.2022
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В СПЧ надеются на встречу с Путиным в день правозащитника
В СПЧ надеются на встречу с Путиным в день правозащитника - РИА Новости, 02.11.2022
В СПЧ надеются на встречу с Путиным в день правозащитника
Члены СПЧ готовятся к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии или в день правозащитника, который отмечается 10 декабря, но точная дата будет... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:41
2022-11-02T18:41
александр точенов
владимир путин
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 2 ноя -РИА Новости. Члены СПЧ готовятся к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии или в день правозащитника, который отмечается 10 декабря, но точная дата будет зависеть от графика президента, сообщил РИА Новости ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов."Пока нам не объявляли (дату встречи), но мы традиционно готовимся заранее, за два месяца начинаем такую подготовку. Это серьезная работа, мы к президенту должны выходить с конкретными проверенными данными и предложениями… (Ориентировочно) День правозащитника, либо в преддверии, либо в этот день, зависит же еще от графика президента", - сказал Точенов.По его словам, в СПЧ состоялось рабочее заседание в рамках подготовки к встрече."Было много вопросов (на повестке заседания). Мы готовимся к традиционной встрече с президентом РФ, которая проходит в день или в канун дня правозащитника, мы обсуждали, о чем и что мы будем говорить. Это была первая встреча, затем будет заседание президиума", - рассказал Точенов.По его словам, это была протокольная рабочая встреча, где обсуждались разные вопросы, в том числе связанные со спецоперацией.День прав человека отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828736931.html
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александр точенов, владимир путин, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Александр Точенов, Владимир Путин, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
18:41 02.11.2022
 
В СПЧ надеются на встречу с Путиным в день правозащитника

Секретарь Точенов: члены СПЧ готовятся ко встрече с Путиным в честь дня правозащитника

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя -РИА Новости. Члены СПЧ готовятся к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии или в день правозащитника, который отмечается 10 декабря, но точная дата будет зависеть от графика президента, сообщил РИА Новости ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.
"Пока нам не объявляли (дату встречи), но мы традиционно готовимся заранее, за два месяца начинаем такую подготовку. Это серьезная работа, мы к президенту должны выходить с конкретными проверенными данными и предложениями… (Ориентировочно) День правозащитника, либо в преддверии, либо в этот день, зависит же еще от графика президента", - сказал Точенов.
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По его словам, в СПЧ состоялось рабочее заседание в рамках подготовки к встрече.
"Было много вопросов (на повестке заседания). Мы готовимся к традиционной встрече с президентом РФ, которая проходит в день или в канун дня правозащитника, мы обсуждали, о чем и что мы будем говорить. Это была первая встреча, затем будет заседание президиума", - рассказал Точенов.
По его словам, это была протокольная рабочая встреча, где обсуждались разные вопросы, в том числе связанные со спецоперацией.
День прав человека отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
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