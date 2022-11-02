https://ria.ru/20221102/soveschanie-1828683554.html

Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства

Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 02.11.2022

Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, основная тема - обсуждение инструментов... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:04

2022-11-02T15:04

2022-11-02T15:10

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, основная тема - обсуждение инструментов поддержки инвестиций, сообщает пресс-служба Кремля."Третьего ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Решетников", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828642990.html

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экономика, владимир путин, россия