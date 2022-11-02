https://ria.ru/20221102/soveschanie-1828683554.html
Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства
Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 02.11.2022
Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, основная тема - обсуждение инструментов... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:04
2022-11-02T15:04
2022-11-02T15:10
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, основная тема - обсуждение инструментов поддержки инвестиций, сообщает пресс-служба Кремля."Третьего ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Решетников", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:04 02.11.2022 (обновлено: 15:10 02.11.2022)
Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства
Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства о поддержке инвестиций
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 ноября проведет совещание с членами правительства в режиме видео-конференц-связи, основная тема - обсуждение инструментов поддержки инвестиций, сообщает пресс-служба Кремля.
"Третьего ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение инструментов поддержки инвестиций в текущих условиях. С докладом выступит министр экономического развития Решетников", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.