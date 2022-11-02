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Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику - РИА Новости, 02.11.2022
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Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику
Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику - РИА Новости, 02.11.2022
Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:13
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общество
владимир путин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года."У нас сегодня очень важная тема, тема реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия, совет безопасности рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ
17:13 02.11.2022 (обновлено: 17:18 02.11.2022)
 
Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику

Путин предложил Совбезу обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года.
"У нас сегодня очень важная тема, тема реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков", - сказал Путин.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 04:05
ФСБ задержала наркоторговцев, поставлявших наркотики на Дальний Восток
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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