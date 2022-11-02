https://ria.ru/20221102/sovbez-1828732589.html

Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику

Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику - РИА Новости, 02.11.2022

Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:13

2022-11-02T17:13

2022-11-02T17:18

общество

владимир путин

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года."У нас сегодня очень важная тема, тема реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221026/fsb-1826799033.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, совет безопасности рф