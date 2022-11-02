https://ria.ru/20221102/sovbez-1828732589.html
Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику
Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику - РИА Новости, 02.11.2022
Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:13
2022-11-02T17:13
2022-11-02T17:18
общество
владимир путин
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года."У нас сегодня очень важная тема, тема реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221026/fsb-1826799033.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия, совет безопасности рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ
17:13 02.11.2022 (обновлено: 17:18 02.11.2022)
Путин предложил обсудить на Совбезе антинаркотическую политику
Путин предложил Совбезу обсудить государственную антинаркотическую политику до 2030 года