https://ria.ru/20221102/sovbez-1828693766.html

В Москве пройдет встреча секретарей Совбезов стран СНГ

В Москве пройдет встреча секретарей Совбезов стран СНГ - РИА Новости, 02.11.2022

В Москве пройдет встреча секретарей Совбезов стран СНГ

Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ пройдет в четверг в российской столице, будут обсуждаться актуальные вопросы безопасности, сообщила... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:38

2022-11-02T15:38

2022-11-02T15:38

николай патрушев

россия

москва

снг

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ пройдет в четверг в российской столице, будут обсуждаться актуальные вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Третьего ноября в Москве состоится ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Планируется обсудить вопросы взаимодействия стран СНГ по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.Россию на мероприятии представит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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николай патрушев, россия, москва, снг