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В Москве пройдет встреча секретарей Совбезов стран СНГ
В Москве пройдет встреча секретарей Совбезов стран СНГ - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве пройдет встреча секретарей Совбезов стран СНГ
Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ пройдет в четверг в российской столице, будут обсуждаться актуальные вопросы безопасности, сообщила... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:38
2022-11-02T15:38
2022-11-02T15:38
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ пройдет в четверг в российской столице, будут обсуждаться актуальные вопросы безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ."Третьего ноября в Москве состоится ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств. Планируется обсудить вопросы взаимодействия стран СНГ по актуальным проблемам национальной, региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.Россию на мероприятии представит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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николай патрушев, россия, москва, снг
Николай Патрушев, Россия, Москва, СНГ
В Москве пройдет встреча секретарей Совбезов стран СНГ
Секретари Совбезов стран СНГ 3 ноября в Москве обсудят актуальные вопросы безопасности