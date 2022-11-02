https://ria.ru/20221102/sovbez-1828640698.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.11.2022

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:13

2022-11-02T13:13

2022-11-02T14:19

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, по теме тоже — или президент сможет сориентировать в своих словах вступительных, или мы уточним", — сказал он.На прошлом заседании участники обсуждали совершенствование мер в сфере уголовного наказания.

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827793614.html

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политика, владимир путин, россия