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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/sovbez-1828640698.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.11.2022
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:13
2022-11-02T14:19
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, по теме тоже — или президент сможет сориентировать в своих словах вступительных, или мы уточним", — сказал он.На прошлом заседании участники обсуждали совершенствование мер в сфере уголовного наказания.
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политика, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия
13:13 02.11.2022 (обновлено: 14:19 02.11.2022)
 
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Песков сообщил, что Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, по теме тоже — или президент сможет сориентировать в своих словах вступительных, или мы уточним", — сказал он.
На прошлом заседании участники обсуждали совершенствование мер в сфере уголовного наказания.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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