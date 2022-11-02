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Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию - РИА Новости, 02.11.2022
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Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию
Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию - РИА Новости, 02.11.2022
Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию
Блогер Ксения Собчак скоро вернется в Россию, сообщила РИА Новости ее мать, сенатор Людмила Нарусова. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:33
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ксения собчак
людмила нарусова
россия
общество
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Блогер Ксения Собчак скоро вернется в Россию, сообщила РИА Новости ее мать, сенатор Людмила Нарусова.Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.Отвечая на вопрос агентства, будет ли Собчак возвращаться в Россию, Нарусова отметила: "Будет, очень скоро".
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ксения собчак, людмила нарусова, россия, общество
Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Россия, Общество
14:33 02.11.2022 (обновлено: 15:11 02.11.2022)
 
Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию

Сенатор Нарусова сообщила о скором возвращении Ксении Собчак в Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкКсения Собчак и Людмила Нарусова
Ксения Собчак и Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Блогер Ксения Собчак скоро вернется в Россию, сообщила РИА Новости ее мать, сенатор Людмила Нарусова.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Отвечая на вопрос агентства, будет ли Собчак возвращаться в Россию, Нарусова отметила: "Будет, очень скоро".
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 19:57
Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта Собчак
 
Ксения СобчакЛюдмила НарусоваРоссияОбщество
 
 
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