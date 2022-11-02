https://ria.ru/20221102/sobchak-1828674656.html

Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию

Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию - РИА Новости, 02.11.2022

Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию

Блогер Ксения Собчак скоро вернется в Россию, сообщила РИА Новости ее мать, сенатор Людмила Нарусова. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:33

2022-11-02T14:33

2022-11-02T15:11

ксения собчак

людмила нарусова

россия

общество

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Блогер Ксения Собчак скоро вернется в Россию, сообщила РИА Новости ее мать, сенатор Людмила Нарусова.Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.Отвечая на вопрос агентства, будет ли Собчак возвращаться в Россию, Нарусова отметила: "Будет, очень скоро".

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827346773.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ксения собчак, людмила нарусова, россия, общество