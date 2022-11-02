14:28 02.11.2022 (обновлено: 14:43 02.11.2022)
Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении
Сенатор Нарусова: у Собчак нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости. У Ксении Собчак нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме, заявила РИА Новости в среду мама блогера, сенатор Людмила Нарусова.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Отвечая на вопрос агентства о статусе Собчак в деле о хищении, Нарусова отметила: "Никакого, вообще нет".
Она также сообщила, что "адвокаты обжалуют сам факт обыска".