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Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении - РИА Новости, 02.11.2022
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Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении
Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении - РИА Новости, 02.11.2022
Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении
У Ксении Собчак нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме, заявила РИА Новости в среду мама блогера, сенатор Людмила Нарусова. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:28
2022-11-02T14:43
происшествия
ксения собчак
людмила нарусова
россия
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МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости. У Ксении Собчак нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме, заявила РИА Новости в среду мама блогера, сенатор Людмила Нарусова.Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.Отвечая на вопрос агентства о статусе Собчак в деле о хищении, Нарусова отметила: "Никакого, вообще нет".Она также сообщила, что "адвокаты обжалуют сам факт обыска".
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происшествия, ксения собчак, людмила нарусова, россия
Происшествия, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Россия
14:28 02.11.2022 (обновлено: 14:43 02.11.2022)
 
Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении

Сенатор Нарусова: у Собчак нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор, член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости. У Ксении Собчак нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме, заявила РИА Новости в среду мама блогера, сенатор Людмила Нарусова.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Отвечая на вопрос агентства о статусе Собчак в деле о хищении, Нарусова отметила: "Никакого, вообще нет".
Она также сообщила, что "адвокаты обжалуют сам факт обыска".
Ксения Собчак и Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 14:33
Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию
 
ПроисшествияКсения СобчакЛюдмила НарусоваРоссия
 
 
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