https://ria.ru/20221102/sobchak-1828672898.html

Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении

Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении - РИА Новости, 02.11.2022

Нарусова заявила, что у Собчак нет никакого статуса по делу о хищении

У Ксении Собчак нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме, заявила РИА Новости в среду мама блогера, сенатор Людмила Нарусова. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:28

2022-11-02T14:28

2022-11-02T14:43

происшествия

ксения собчак

людмила нарусова

россия

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МОСКВА, 2 ноя- РИА Новости. У Ксении Собчак нет статуса в деле о хищении, адвокаты обжалуют обыск в ее доме, заявила РИА Новости в среду мама блогера, сенатор Людмила Нарусова.Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.Отвечая на вопрос агентства о статусе Собчак в деле о хищении, Нарусова отметила: "Никакого, вообще нет".Она также сообщила, что "адвокаты обжалуют сам факт обыска".

https://ria.ru/20221102/sobchak-1828674656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ксения собчак, людмила нарусова, россия