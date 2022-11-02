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Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля - РИА Новости, 02.11.2022
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Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля - РИА Новости, 02.11.2022
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля
Сенатор Людмила Нарусова подтвердила РИА Новости наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:26
2022-11-02T14:52
израиль
ксения собчак
людмила нарусова
россия
общество
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова подтвердила РИА Новости наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак.Телеведущая Тина Канделаки ранее опубликовала в своем Telegram-канале израильский паспорт Ксении Собчак. Согласно информации, которая размещена в Telegram Канделаки, Собчак получила израильский паспорт 20 сентября 2022 года.На вопрос агентства, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком, Нарусова отметила: "Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство".Нарусова также сообщила об отсутствии у нее двойного гражданства."Я говорю то, что (Конституция) разрешает другим гражданам", - ответила Нарусова на уточняющий вопрос.Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
https://ria.ru/20221102/sobchak-1828589408.html
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израиль, ксения собчак, людмила нарусова, россия, общество
Израиль, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Россия, Общество
14:26 02.11.2022 (обновлено: 14:52 02.11.2022)
 
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля

Сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова подтвердила РИА Новости наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак.
Телеведущая Тина Канделаки ранее опубликовала в своем Telegram-канале израильский паспорт Ксении Собчак. Согласно информации, которая размещена в Telegram Канделаки, Собчак получила израильский паспорт 20 сентября 2022 года.
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 10:47
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На вопрос агентства, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком, Нарусова отметила: "Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство".
Нарусова также сообщила об отсутствии у нее двойного гражданства.
"Я говорю то, что (Конституция) разрешает другим гражданам", - ответила Нарусова на уточняющий вопрос.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
Ксения Собчак и Людмила Нарусова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 14:33
Нарусова сообщила, что Собчак скоро вернется в Россию
 
ИзраильКсения СобчакЛюдмила НарусоваРоссияОбщество
 
 
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