https://ria.ru/20221102/sobchak-1828671972.html

Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля

Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля - РИА Новости, 02.11.2022

Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля

Сенатор Людмила Нарусова подтвердила РИА Новости наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:26

2022-11-02T14:26

2022-11-02T14:52

израиль

ксения собчак

людмила нарусова

россия

общество

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова подтвердила РИА Новости наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак.Телеведущая Тина Канделаки ранее опубликовала в своем Telegram-канале израильский паспорт Ксении Собчак. Согласно информации, которая размещена в Telegram Канделаки, Собчак получила израильский паспорт 20 сентября 2022 года.На вопрос агентства, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком, Нарусова отметила: "Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство".Нарусова также сообщила об отсутствии у нее двойного гражданства."Я говорю то, что (Конституция) разрешает другим гражданам", - ответила Нарусова на уточняющий вопрос.Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

https://ria.ru/20221102/sobchak-1828589408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

израиль, ксения собчак, людмила нарусова, россия, общество