https://ria.ru/20221102/sobchak-1828671972.html
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля - РИА Новости, 02.11.2022
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля
Сенатор Людмила Нарусова подтвердила РИА Новости наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:26
2022-11-02T14:26
2022-11-02T14:52
израиль
ксения собчак
людмила нарусова
россия
общество
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова подтвердила РИА Новости наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак.Телеведущая Тина Канделаки ранее опубликовала в своем Telegram-канале израильский паспорт Ксении Собчак. Согласно информации, которая размещена в Telegram Канделаки, Собчак получила израильский паспорт 20 сентября 2022 года.На вопрос агентства, является ли информация о наличии у Собчак гражданства Израиля фейком, Нарусова отметила: "Почему? Нет. Конституция РФ разрешает двойное гражданство".Нарусова также сообщила об отсутствии у нее двойного гражданства."Я говорю то, что (Конституция) разрешает другим гражданам", - ответила Нарусова на уточняющий вопрос.Ранее источник рассказал РИА Новости, что Собчак была замечена при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы. В тот же день Тверской суд Москвы заключил в СИЗО двух близких к ней людей – ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
https://ria.ru/20221102/sobchak-1828589408.html
https://ria.ru/20221102/sobchak-1828674656.html
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РИА Новости
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израиль, ксения собчак, людмила нарусова, россия, общество
Израиль, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Россия, Общество
14:26 02.11.2022 (обновлено: 14:52 02.11.2022)
Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля
Сенатор Людмила Нарусова подтвердила наличие гражданства Израиля у ее дочери Ксении Собчак