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Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете - РИА Новости, 02.11.2022
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Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете
Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете - РИА Новости, 02.11.2022
Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:47
2022-11-02T10:47
ксения собчак
россия
москва
уфас
происшествия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как следует из постановления московского УФАС, в одном из Youtube-каналов появилась реклама игристого вина, распространителем которой выступила индивидуальный предприниматель Ксения Анатольевна Собчак.Между тем, согласно закону о рекламе, в России запрещается рекламировать алкоголь в интернете. Кроме того, должна присутствовать маркировка о вреде потребления спиртного. Таким образом, согласно заключению антимонопольного органа, действия Собчак подпадают под действие статьи 14.3 КоАП РФ – "Нарушение законодательства о рекламе"."УФАС по Москве постановил признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения… назначить наказание в виде предупреждения", - говорится в документе. В постановлении указывается, что такое правонарушение Собчак совершила впервые.Согласно законодательству, Собчак имеет право обжаловать постановление УФАС в арбитражном суде в течение 10 суток со дня вручения документа или его копии.
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ксения собчак, россия, москва, уфас, происшествия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Ксения Собчак, Россия, Москва, УФАС, Происшествия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
10:47 02.11.2022
 
Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете

В ФАС вынесли предупреждении Ксении Собчак за незаконную рекламу алкоголя в интернете

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как следует из постановления московского УФАС, в одном из Youtube-каналов появилась реклама игристого вина, распространителем которой выступила индивидуальный предприниматель Ксения Анатольевна Собчак.
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Между тем, согласно закону о рекламе, в России запрещается рекламировать алкоголь в интернете. Кроме того, должна присутствовать маркировка о вреде потребления спиртного. Таким образом, согласно заключению антимонопольного органа, действия Собчак подпадают под действие статьи 14.3 КоАП РФ – "Нарушение законодательства о рекламе".
"УФАС по Москве постановил признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения… назначить наказание в виде предупреждения", - говорится в документе. В постановлении указывается, что такое правонарушение Собчак совершила впервые.
Согласно законодательству, Собчак имеет право обжаловать постановление УФАС в арбитражном суде в течение 10 суток со дня вручения документа или его копии.
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Ксения СобчакРоссияМоскваУФАСПроисшествияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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