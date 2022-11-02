https://ria.ru/20221102/sobchak-1828589408.html

Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете

Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете - РИА Новости, 02.11.2022

Собчак уличили в незаконной рекламе алкоголя в интернете

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:47

2022-11-02T10:47

2022-11-02T10:47

ксения собчак

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москва

уфас

происшествия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло предупреждение Ксении Собчак за рекламу алкоголя в интернете с нарушением законодательства, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.Как следует из постановления московского УФАС, в одном из Youtube-каналов появилась реклама игристого вина, распространителем которой выступила индивидуальный предприниматель Ксения Анатольевна Собчак.Между тем, согласно закону о рекламе, в России запрещается рекламировать алкоголь в интернете. Кроме того, должна присутствовать маркировка о вреде потребления спиртного. Таким образом, согласно заключению антимонопольного органа, действия Собчак подпадают под действие статьи 14.3 КоАП РФ – "Нарушение законодательства о рекламе"."УФАС по Москве постановил признать должностное лицо – ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения… назначить наказание в виде предупреждения", - говорится в документе. В постановлении указывается, что такое правонарушение Собчак совершила впервые.Согласно законодательству, Собчак имеет право обжаловать постановление УФАС в арбитражном суде в течение 10 суток со дня вручения документа или его копии.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827346773.html

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ксения собчак, россия, москва, уфас, происшествия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)