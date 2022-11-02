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Платформа Rumble отвергла требования Парижа закрыть вещание российских СМИ - РИА Новости, 02.11.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221102/smi-1828726422.html
Платформа Rumble отвергла требования Парижа закрыть вещание российских СМИ
Платформа Rumble отвергла требования Парижа закрыть вещание российских СМИ - РИА Новости, 02.11.2022
Платформа Rumble отвергла требования Парижа закрыть вещание российских СМИ
Американская платформа Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:57
2022-11-02T17:19
медиавойны
в мире
технологии
россия
франция
sputnik france
rt france
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Американская платформа Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции."Недавно французское правительство потребовало, чтобы мы удалили некоторые российские новостные ресурсы с Rumble. В связи с тем, что наша миссия – это восстановление свободного и открытого интернета, мы остаемся привержены мерам нашей новостной политики. Пользователи с непопулярными точками зрения могут иметь свободный доступ к нашей платформе, равно как и миллионы других пользователей", - говорится в сообщении компании в Twitter. При этом не уточняется, о каких российских СМИ идет речь. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства".Как отметили в компании, эта мера не будет иметь ощутимого эффекта для ее бизнеса, так как пользователи из Франции составляют лишь 1% посетителей платформы."Из-за этих требований правительства пользователи из Франции потеряют доступ к широкому кругу контента платформы. Мы надеемся, что правительство Франции пересмотрит свое решение, чтобы мы могли вскоре восстановить доступ", - сообщили в компании.Ранее в октябре другая американская платформа Odysee сообщила, что прекратит трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов Франции по цифровому переходу и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро.В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ в стране. Журналисты этих СМИ, тем не менее, продолжили работать, а сюжеты RT France и Sputnik France были доступны на различных стриминговых платформах.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20221020/odysee-1825494852.html
https://ria.ru/20220803/ntv-1806928083.html
https://ria.ru/20220408/rt-1782527837.html
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в мире, технологии, россия, франция, sputnik france, rt france, санкции в отношении россии
Медиавойны, В мире, Технологии, Россия, Франция, Sputnik France, RT France, Санкции в отношении России
16:57 02.11.2022 (обновлено: 17:19 02.11.2022)
 
Платформа Rumble отвергла требования Парижа закрыть вещание российских СМИ

Платформа Rumble отказалась закрыть вещание российских СМИ, несмотря на требования Франции

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Американская платформа Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции.
"Недавно французское правительство потребовало, чтобы мы удалили некоторые российские новостные ресурсы с Rumble. В связи с тем, что наша миссия – это восстановление свободного и открытого интернета, мы остаемся привержены мерам нашей новостной политики. Пользователи с непопулярными точками зрения могут иметь свободный доступ к нашей платформе, равно как и миллионы других пользователей", - говорится в сообщении компании в Twitter. При этом не уточняется, о каких российских СМИ идет речь. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства".
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Как отметили в компании, эта мера не будет иметь ощутимого эффекта для ее бизнеса, так как пользователи из Франции составляют лишь 1% посетителей платформы.
"Из-за этих требований правительства пользователи из Франции потеряют доступ к широкому кругу контента платформы. Мы надеемся, что правительство Франции пересмотрит свое решение, чтобы мы могли вскоре восстановить доступ", - сообщили в компании.
Ранее в октябре другая американская платформа Odysee сообщила, что прекратит трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов Франции по цифровому переходу и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро.
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В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ в стране. Журналисты этих СМИ, тем не менее, продолжили работать, а сюжеты RT France и Sputnik France были доступны на различных стриминговых платформах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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