https://ria.ru/20221102/smi-1828726422.html

Платформа Rumble отвергла требования Парижа закрыть вещание российских СМИ

Платформа Rumble отвергла требования Парижа закрыть вещание российских СМИ - РИА Новости, 02.11.2022

Платформа Rumble отвергла требования Парижа закрыть вещание российских СМИ

Американская платформа Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:57

2022-11-02T16:57

2022-11-02T17:19

медиавойны

в мире

технологии

россия

франция

sputnik france

rt france

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg

ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Американская платформа Rumble отказалась прекратить трансляцию российских СМИ по требованию властей Франции."Недавно французское правительство потребовало, чтобы мы удалили некоторые российские новостные ресурсы с Rumble. В связи с тем, что наша миссия – это восстановление свободного и открытого интернета, мы остаемся привержены мерам нашей новостной политики. Пользователи с непопулярными точками зрения могут иметь свободный доступ к нашей платформе, равно как и миллионы других пользователей", - говорится в сообщении компании в Twitter. При этом не уточняется, о каких российских СМИ идет речь. Вместо этого компания ограничила доступ к своим ресурсам для пользователей из Франции "на период рассмотрения легальности требований французского правительства".Как отметили в компании, эта мера не будет иметь ощутимого эффекта для ее бизнеса, так как пользователи из Франции составляют лишь 1% посетителей платформы."Из-за этих требований правительства пользователи из Франции потеряют доступ к широкому кругу контента платформы. Мы надеемся, что правительство Франции пересмотрит свое решение, чтобы мы могли вскоре восстановить доступ", - сообщили в компании.Ранее в октябре другая американская платформа Odysee сообщила, что прекратит трансляцию сигнала радио Sputnik France и телеканала RT France по распоряжению замминистра финансов Франции по цифровому переходу и телекоммуникациям Жана-Ноэля Барро.В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ в стране. Журналисты этих СМИ, тем не менее, продолжили работать, а сюжеты RT France и Sputnik France были доступны на различных стриминговых платформах.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20221020/odysee-1825494852.html

https://ria.ru/20220803/ntv-1806928083.html

https://ria.ru/20220408/rt-1782527837.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, россия, франция, sputnik france, rt france, санкции в отношении россии