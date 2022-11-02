Рейтинг@Mail.ru
В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/slesari-1828664826.html
В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта
В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта - РИА Новости, 02.11.2022
В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта
Два слесаря, по уточненным данным, погибли при обвале грунта на участке сети водоснабжения в поселке Хрустальном Приморского края, один работник пострадал,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:03
2022-11-02T14:03
происшествия
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Два слесаря, по уточненным данным, погибли при обвале грунта на участке сети водоснабжения в поселке Хрустальном Приморского края, один работник пострадал, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что в поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа произошло обрушение неэксплуатируемой котельной, один человек погиб, двоих госпитализировали."Предварительно установлено, что около 15 часов 2 ноября в поселке городского типа Хрустальный сотрудники теплового района "Кавалеровский" Дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" проводили работы по замене участка сети водоснабжения, во время которых произошёл обвал грунта. В результате происшествия два слесаря 36 и 57 лет погибли, ещё один работник получил телесное повреждение", - отметил собеседник.Он уточнил, что два человека погибли на месте. Третий человек - в сильном шоке, у него травма - ушиб колена. Специалисты работали на замене сети, котельная была в 50 метрах, добавил собеседник.Для координации работы правоохранителей и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Кавалеровского района Павел Каплиев. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны труда и строительно-технических нормативов. По ее результатам будет дана оценка обеспечения безопасности работников, добавили в прокуратуре.В краевом СУСК РИА Новости уточнили, что на месте работают следователи СК.
https://ria.ru/20221102/kotelnaya-1828616318.html
https://ria.ru/20221102/bitum-1828609367.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:03 02.11.2022
 
В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта

Два слесаря погибли при обвале грунта в приморском поселке Хрустальном

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Два слесаря, по уточненным данным, погибли при обвале грунта на участке сети водоснабжения в поселке Хрустальном Приморского края, один работник пострадал, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что в поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа произошло обрушение неэксплуатируемой котельной, один человек погиб, двоих госпитализировали.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
12:02
В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной
"Предварительно установлено, что около 15 часов 2 ноября в поселке городского типа Хрустальный сотрудники теплового района "Кавалеровский" Дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" проводили работы по замене участка сети водоснабжения, во время которых произошёл обвал грунта. В результате происшествия два слесаря 36 и 57 лет погибли, ещё один работник получил телесное повреждение", - отметил собеседник.
Он уточнил, что два человека погибли на месте. Третий человек - в сильном шоке, у него травма - ушиб колена. Специалисты работали на замене сети, котельная была в 50 метрах, добавил собеседник.
Для координации работы правоохранителей и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Кавалеровского района Павел Каплиев. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны труда и строительно-технических нормативов. По ее результатам будет дана оценка обеспечения безопасности работников, добавили в прокуратуре.
В краевом СУСК РИА Новости уточнили, что на месте работают следователи СК.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
11:47
В Армавире два человека погибли из-за взрыва битума
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала