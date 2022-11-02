https://ria.ru/20221102/slesari-1828664826.html

В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта

В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта - РИА Новости, 02.11.2022

В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта

Два слесаря, по уточненным данным, погибли при обвале грунта на участке сети водоснабжения в поселке Хрустальном Приморского края, один работник пострадал,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:03

2022-11-02T14:03

2022-11-02T14:03

происшествия

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Два слесаря, по уточненным данным, погибли при обвале грунта на участке сети водоснабжения в поселке Хрустальном Приморского края, один работник пострадал, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что в поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа произошло обрушение неэксплуатируемой котельной, один человек погиб, двоих госпитализировали."Предварительно установлено, что около 15 часов 2 ноября в поселке городского типа Хрустальный сотрудники теплового района "Кавалеровский" Дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" проводили работы по замене участка сети водоснабжения, во время которых произошёл обвал грунта. В результате происшествия два слесаря 36 и 57 лет погибли, ещё один работник получил телесное повреждение", - отметил собеседник.Он уточнил, что два человека погибли на месте. Третий человек - в сильном шоке, у него травма - ушиб колена. Специалисты работали на замене сети, котельная была в 50 метрах, добавил собеседник.Для координации работы правоохранителей и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Кавалеровского района Павел Каплиев. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны труда и строительно-технических нормативов. По ее результатам будет дана оценка обеспечения безопасности работников, добавили в прокуратуре.В краевом СУСК РИА Новости уточнили, что на месте работают следователи СК.

https://ria.ru/20221102/kotelnaya-1828616318.html

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приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)