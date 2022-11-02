В Приморье два слесаря погибли при обрушении грунта
Два слесаря погибли при обвале грунта в приморском поселке Хрустальном
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Два слесаря, по уточненным данным, погибли при обвале грунта на участке сети водоснабжения в поселке Хрустальном Приморского края, один работник пострадал, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
Ранее краевое министерство ГО и ЧС сообщило, что в поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа произошло обрушение неэксплуатируемой котельной, один человек погиб, двоих госпитализировали.
"Предварительно установлено, что около 15 часов 2 ноября в поселке городского типа Хрустальный сотрудники теплового района "Кавалеровский" Дальнегорского филиала КГУП "Примтеплоэнерго" проводили работы по замене участка сети водоснабжения, во время которых произошёл обвал грунта. В результате происшествия два слесаря 36 и 57 лет погибли, ещё один работник получил телесное повреждение", - отметил собеседник.
Он уточнил, что два человека погибли на месте. Третий человек - в сильном шоке, у него травма - ушиб колена. Специалисты работали на замене сети, котельная была в 50 метрах, добавил собеседник.
Для координации работы правоохранителей и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Кавалеровского района Павел Каплиев. Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны труда и строительно-технических нормативов. По ее результатам будет дана оценка обеспечения безопасности работников, добавили в прокуратуре.
В краевом СУСК РИА Новости уточнили, что на месте работают следователи СК.