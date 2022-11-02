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Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский" - РИА Новости, 08.11.2022
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Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский"
Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский" - РИА Новости, 08.11.2022
Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский"
Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский", новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих, сообщили в РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-02T11:59
2022-11-08T14:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
тинао
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский", новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По просьбам жителей, сделали новый скейт-парк в поселении Московский, ТиНАО. Спортивную инфраструктуру обустроили на улице Никитина, рядом с лесным массивом в отдалении от жилой застройки... Новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих", - говорится в сообщении.Отмечается, что прежний скейт-парк располагался неподалеку – рядом с жилыми домами. Активные тренировки спортсменов-экстремалов иногда доставляли дискомфорт жителям. Было принято совместное решение перенести скейт-парк – теперь у спортсменов есть комфортное место для тренировок любой интенсивности.Кроме того, конфигурацию скейт-парка выбирали сами спортсмены – онлайн-голосованием. Площадку оборудовали рампами, разгонками, рейлами, фигурой-книжкой и другими элементами для трюков на скейтах и самокатах. Все детали выполнены из экоматериалов и гармонируют с окружающим лесным массивом.
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тинао, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
11:59 02.11.2022 (обновлено: 14:53 08.11.2022)
 

Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский"

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыСпециалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский"
Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении Московский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский", новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По просьбам жителей, сделали новый скейт-парк в поселении Московский, ТиНАО. Спортивную инфраструктуру обустроили на улице Никитина, рядом с лесным массивом в отдалении от жилой застройки... Новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прежний скейт-парк располагался неподалеку – рядом с жилыми домами. Активные тренировки спортсменов-экстремалов иногда доставляли дискомфорт жителям. Было принято совместное решение перенести скейт-парк – теперь у спортсменов есть комфортное место для тренировок любой интенсивности.
Кроме того, конфигурацию скейт-парка выбирали сами спортсмены – онлайн-голосованием. Площадку оборудовали рампами, разгонками, рейлами, фигурой-книжкой и другими элементами для трюков на скейтах и самокатах. Все детали выполнены из экоматериалов и гармонируют с окружающим лесным массивом.
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