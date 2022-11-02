https://ria.ru/20221102/skeyt-park-1829971699.html
Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский"
Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский" - РИА Новости, 08.11.2022
Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский"
Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский", новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих, сообщили в РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-02T11:59
2022-11-02T11:59
2022-11-08T14:53
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский", новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По просьбам жителей, сделали новый скейт-парк в поселении Московский, ТиНАО. Спортивную инфраструктуру обустроили на улице Никитина, рядом с лесным массивом в отдалении от жилой застройки... Новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих", - говорится в сообщении.Отмечается, что прежний скейт-парк располагался неподалеку – рядом с жилыми домами. Активные тренировки спортсменов-экстремалов иногда доставляли дискомфорт жителям. Было принято совместное решение перенести скейт-парк – теперь у спортсменов есть комфортное место для тренировок любой интенсивности.Кроме того, конфигурацию скейт-парка выбирали сами спортсмены – онлайн-голосованием. Площадку оборудовали рампами, разгонками, рейлами, фигурой-книжкой и другими элементами для трюков на скейтах и самокатах. Все детали выполнены из экоматериалов и гармонируют с окружающим лесным массивом.
https://realty.ria.ru/20221031/park-1828002002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тинао, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Специалисты сделали новый скейт-парк в поселении "Московский", новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По просьбам жителей, сделали новый скейт-парк в поселении Московский, ТиНАО
. Спортивную инфраструктуру обустроили на улице Никитина, рядом с лесным массивом в отдалении от жилой застройки... Новая площадка для занятий экстремальными видами спорта уже открыта для всех желающих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прежний скейт-парк располагался неподалеку – рядом с жилыми домами. Активные тренировки спортсменов-экстремалов иногда доставляли дискомфорт жителям. Было принято совместное решение перенести скейт-парк – теперь у спортсменов есть комфортное место для тренировок любой интенсивности.
Кроме того, конфигурацию скейт-парка выбирали сами спортсмены – онлайн-голосованием. Площадку оборудовали рампами, разгонками, рейлами, фигурой-книжкой и другими элементами для трюков на скейтах и самокатах. Все детали выполнены из экоматериалов и гармонируют с окружающим лесным массивом.