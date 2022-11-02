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Майданов предложил ужесточить штрафы за "аморальное поведение" артистов - РИА Новости, 02.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221102/shtrafy-1828665334.html
Майданов предложил ужесточить штрафы за "аморальное поведение" артистов
Майданов предложил ужесточить штрафы за "аморальное поведение" артистов - РИА Новости, 02.11.2022
Майданов предложил ужесточить штрафы за "аморальное поведение" артистов
За "аморальное поведение" артистов следует ужесточить штрафы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:04
2022-11-02T17:17
новости культуры
денис майданов
госдума рф
шоубиз
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За "аморальное поведение" артистов следует ужесточить штрафы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов."Что такое 100 тысяч для деятеля шоу-бизнеса – это цветочки. Поэтому бить надо, конечно же, сильнее, и должны появиться более серьезные штрафы в этом законе", – сказал он на форуме "Сообщество".Депутат привел пример с рэпером Моргенштерном* (внесен в реестр физлиц-иноагентов), который в одной из телепередач, по словам политика, "весело смеялся и издевался" над штрафом в 100 тысяч рублей, которые ему присудили за аморальное поведение на сцене.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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новости культуры, денис майданов, госдума рф
Новости культуры, Денис Майданов, Госдума РФ, Шоубиз
14:04 02.11.2022 (обновлено: 17:17 02.11.2022)
 
Майданов предложил ужесточить штрафы за "аморальное поведение" артистов

Майданов назвал штрафы в сто тысяч рублей за "аморальное поведение" артистов цветочками

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РФ Денис Майданов
Заслуженный артист РФ Денис Майданов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За "аморальное поведение" артистов следует ужесточить штрафы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов.
"Что такое 100 тысяч для деятеля шоу-бизнеса – это цветочки. Поэтому бить надо, конечно же, сильнее, и должны появиться более серьезные штрафы в этом законе", – сказал он на форуме "Сообщество".
Депутат привел пример с рэпером Моргенштерном* (внесен в реестр физлиц-иноагентов), который в одной из телепередач, по словам политика, "весело смеялся и издевался" над штрафом в 100 тысяч рублей, которые ему присудили за аморальное поведение на сцене.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 14:58Культура
Смольянинова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС
 
ШоубизНовости культурыДенис МайдановГосдума РФ
 
 
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