https://ria.ru/20221102/shtrafy-1828665334.html

Майданов предложил ужесточить штрафы за "аморальное поведение" артистов

Майданов предложил ужесточить штрафы за "аморальное поведение" артистов - РИА Новости, 02.11.2022

Майданов предложил ужесточить штрафы за "аморальное поведение" артистов

За "аморальное поведение" артистов следует ужесточить штрафы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:04

2022-11-02T14:04

2022-11-02T17:17

новости культуры

денис майданов

госдума рф

шоубиз

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. За "аморальное поведение" артистов следует ужесточить штрафы, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов."Что такое 100 тысяч для деятеля шоу-бизнеса – это цветочки. Поэтому бить надо, конечно же, сильнее, и должны появиться более серьезные штрафы в этом законе", – сказал он на форуме "Сообщество".Депутат привел пример с рэпером Моргенштерном* (внесен в реестр физлиц-иноагентов), который в одной из телепередач, по словам политика, "весело смеялся и издевался" над штрафом в 100 тысяч рублей, которые ему присудили за аморальное поведение на сцене.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221028/diskreditatsiya-1827534329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, денис майданов, госдума рф