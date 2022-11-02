Рейтинг@Mail.ru
Партия "Шор" обвинила Кишинев в блокировании штаба по подготовке протеста - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/shor-1828798131.html
Партия "Шор" обвинила Кишинев в блокировании штаба по подготовке протеста
Партия "Шор" обвинила Кишинев в блокировании штаба по подготовке протеста - РИА Новости, 02.11.2022
Партия "Шор" обвинила Кишинев в блокировании штаба по подготовке протеста
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" обвинила руководство республики в блокировании работы штаба по подготовке протеста. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:19
2022-11-02T20:44
в мире
жкх
молдавия
кишинев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740736491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a042ecb486f3628d688657ed0d8f5e7.jpg
КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" обвинила руководство республики в блокировании работы штаба по подготовке протеста.Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе проходят следственные мероприятия и обыски. В ведомстве воздержались от разглашения подробной информации, сославшись на тайную следствия."Партия "Шор" расценивает очередные обыски, проведенные в партийном офисе, мерой устрашения. Ни малейших правовых оснований для этой силовой акции у правоохранительных органов не было. Поскольку обыски в офисах партии, а также незаконные задержания и аресты активистов происходят не впервые, оттуда уже нечего изымать и некого допрашивать. Единственным "итогом" стало блокирование работы партийного штаба по подготовке акции протеста", - сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь политсилы Алина Шаргу.Она также отметила, что сегодняшние действия правоохранительных органов были направлены на то, чтобы отвлечь внимание жителей республики от ситуации с ростом цени на электричество.В среду национальный регулятор рынка электроэнергии утвердил новый тариф на электричество. Он был увеличен с 3,15 до 4,77 лея/кВтч (с 16 центов до 25 центов) для клиентов центральных и южных распределительных сетей и с 3,21 до 4,81 лея/кВтч (с 17 центов до 26 центов) - для северных распределительных сетей.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября, в 14.00 (15.00 мск).
https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827373667.html
https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740736491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ce881aeacfad92da5bd14229fbfe3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, молдавия, кишинев, россия
В мире, ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Россия
20:19 02.11.2022 (обновлено: 20:44 02.11.2022)
 
Партия "Шор" обвинила Кишинев в блокировании штаба по подготовке протеста

Партия "Шор" обвинила руководство Молдавии в блокировании штаба по подготовке протеста

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" обвинила руководство республики в блокировании работы штаба по подготовке протеста.
Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе проходят следственные мероприятия и обыски. В ведомстве воздержались от разглашения подробной информации, сославшись на тайную следствия.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 22:02
Вице-премьер Молдавии спрогнозировал веерные отключения электричества
"Партия "Шор" расценивает очередные обыски, проведенные в партийном офисе, мерой устрашения. Ни малейших правовых оснований для этой силовой акции у правоохранительных органов не было. Поскольку обыски в офисах партии, а также незаконные задержания и аресты активистов происходят не впервые, оттуда уже нечего изымать и некого допрашивать. Единственным "итогом" стало блокирование работы партийного штаба по подготовке акции протеста", - сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь политсилы Алина Шаргу.
Она также отметила, что сегодняшние действия правоохранительных органов были направлены на то, чтобы отвлечь внимание жителей республики от ситуации с ростом цени на электричество.
"Для нас абсолютно очевидно, что эти обыски прокуроров - жалкая попытка властей увести общественное мнение от роста тарифов на электроэнергию. Не случайно это произошло в день, когда НАРЭ (Национальное агентство по регулированию энергетики - ред.) приняло новый тариф на электричество", - добавила представитель партии.
В среду национальный регулятор рынка электроэнергии утвердил новый тариф на электричество. Он был увеличен с 3,15 до 4,77 лея/кВтч (с 16 центов до 25 центов) для клиентов центральных и южных распределительных сетей и с 3,21 до 4,81 лея/кВтч (с 17 центов до 26 центов) - для северных распределительных сетей.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября, в 14.00 (15.00 мск).
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:05
Шор обвинил молдавских прокуроров в превышении полномочий и краже денег
 
В миреЖКХМолдавияКишиневРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала