https://ria.ru/20221102/shor-1828798131.html

Партия "Шор" обвинила Кишинев в блокировании штаба по подготовке протеста

Партия "Шор" обвинила Кишинев в блокировании штаба по подготовке протеста - РИА Новости, 02.11.2022

Партия "Шор" обвинила Кишинев в блокировании штаба по подготовке протеста

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" обвинила руководство республики в блокировании работы штаба по подготовке протеста. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:19

2022-11-02T20:19

2022-11-02T20:44

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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" обвинила руководство республики в блокировании работы штаба по подготовке протеста.Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в центральном офисе партии "Шор" в Кишиневе проходят следственные мероприятия и обыски. В ведомстве воздержались от разглашения подробной информации, сославшись на тайную следствия."Партия "Шор" расценивает очередные обыски, проведенные в партийном офисе, мерой устрашения. Ни малейших правовых оснований для этой силовой акции у правоохранительных органов не было. Поскольку обыски в офисах партии, а также незаконные задержания и аресты активистов происходят не впервые, оттуда уже нечего изымать и некого допрашивать. Единственным "итогом" стало блокирование работы партийного штаба по подготовке акции протеста", - сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь политсилы Алина Шаргу.Она также отметила, что сегодняшние действия правоохранительных органов были направлены на то, чтобы отвлечь внимание жителей республики от ситуации с ростом цени на электричество.В среду национальный регулятор рынка электроэнергии утвердил новый тариф на электричество. Он был увеличен с 3,15 до 4,77 лея/кВтч (с 16 центов до 25 центов) для клиентов центральных и южных распределительных сетей и с 3,21 до 4,81 лея/кВтч (с 17 центов до 26 центов) - для северных распределительных сетей.В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Очередная массовая акция протеста оппозиции запланирована на 6 ноября, в 14.00 (15.00 мск).

https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827373667.html

https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, молдавия, кишинев, россия