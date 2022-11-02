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Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у партии "Шор" - РИА Новости, 02.11.2022
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Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у партии "Шор"
Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у партии "Шор" - РИА Новости, 02.11.2022
Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у партии "Шор"
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в среду вновь проводят обыски в центральном офисе оппозиционной партии "Шор", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:45
2022-11-02T15:45
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в среду вновь проводят обыски в центральном офисе оппозиционной партии "Шор", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры 20 октября провели 55 обысков в представительствах оппозиционной партии, сообщалось о задержании более 20 человек. Правоохранители обвиняют задержанных в финансировании акций протеста. В партии "Шор" считают, что данное дело носит исключительно политический характер. В субботу, 22 октября, пять региональных лидеров политсилы получили ордера на арест на 30 суток в пенитенциарном заведении (СИЗО №13 Кишинева), остальные помещены под домашний арест также на этот срок."Сотрудники антикоррупционной прокуратуры совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра проводят обыски в центральном офисе партии "Шор". Детали предоставим после завершения операции", - сообщили в прокуратуре.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
15:45 02.11.2022
 
Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у партии "Шор"

Антикоррупционная прокуратура Молдавии снова провела обыски у оппозиционной партии "Шор"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в среду вновь проводят обыски в центральном офисе оппозиционной партии "Шор", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры 20 октября провели 55 обысков в представительствах оппозиционной партии, сообщалось о задержании более 20 человек. Правоохранители обвиняют задержанных в финансировании акций протеста. В партии "Шор" считают, что данное дело носит исключительно политический характер. В субботу, 22 октября, пять региональных лидеров политсилы получили ордера на арест на 30 суток в пенитенциарном заведении (СИЗО №13 Кишинева), остальные помещены под домашний арест также на этот срок.
"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра проводят обыски в центральном офисе партии "Шор". Детали предоставим после завершения операции", - сообщили в прокуратуре.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:05
Шор обвинил молдавских прокуроров в превышении полномочий и краже денег
 
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