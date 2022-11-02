Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у партии "Шор"
Антикоррупционная прокуратура Молдавии снова провела обыски у оппозиционной партии "Шор"
Повседневная жизнь в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии в среду вновь проводят обыски в центральном офисе оппозиционной партии "Шор", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры 20 октября провели 55 обысков в представительствах оппозиционной партии, сообщалось о задержании более 20 человек. Правоохранители обвиняют задержанных в финансировании акций протеста. В партии "Шор" считают, что данное дело носит исключительно политический характер. В субботу, 22 октября, пять региональных лидеров политсилы получили ордера на арест на 30 суток в пенитенциарном заведении (СИЗО №13 Кишинева), остальные помещены под домашний арест также на этот срок.
"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра проводят обыски в центральном офисе партии "Шор". Детали предоставим после завершения операции", - сообщили в прокуратуре.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.