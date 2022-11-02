https://ria.ru/20221102/sevastopol-1828773142.html
Севастополь развивается по плану, заявил Путин
Севастополь развивается по плану, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022
Севастополь развивается по плану, заявил Путин
Севастополь развивается в рамках утвержденных планов и получает в полном объеме всю необходимую помощь из федерального центра, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:58
2022-11-02T18:58
2022-11-02T18:58
владимир путин
михаил развожаев
севастополь
россия
политика
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Севастополь развивается в рамках утвержденных планов и получает в полном объеме всю необходимую помощь из федерального центра, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым."Предлагаю начать нашу встречу с традиционных вопросов социально-экономического развития Севастополя. В целом город развивается в рамках тех планов, которые утверждены, о которых мы договаривались раньше. Севастополь получает в полном объеме всю необходимую помощь и поддержку в рамках соответствующих программ из федерального центра, федерального бюджета", - сказал Путин в начале встречи.
https://ria.ru/20220318/krym-1778882755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил развожаев, севастополь, россия, политика
Владимир Путин, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия, Политика
Севастополь развивается по плану, заявил Путин
Путин отметил, что Севастополь развивается по плану и получает всю необходимую помощь