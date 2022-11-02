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Севастополь развивается по плану, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022
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Севастополь развивается по плану, заявил Путин
Севастополь развивается по плану, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022
Севастополь развивается по плану, заявил Путин
Севастополь развивается в рамках утвержденных планов и получает в полном объеме всю необходимую помощь из федерального центра, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:58
2022-11-02T18:58
владимир путин
михаил развожаев
севастополь
россия
политика
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Севастополь развивается в рамках утвержденных планов и получает в полном объеме всю необходимую помощь из федерального центра, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым."Предлагаю начать нашу встречу с традиционных вопросов социально-экономического развития Севастополя. В целом город развивается в рамках тех планов, которые утверждены, о которых мы договаривались раньше. Севастополь получает в полном объеме всю необходимую помощь и поддержку в рамках соответствующих программ из федерального центра, федерального бюджета", - сказал Путин в начале встречи.
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владимир путин, михаил развожаев, севастополь, россия, политика
Владимир Путин, Михаил Развожаев, Севастополь, Россия, Политика
18:58 02.11.2022
 
Севастополь развивается по плану, заявил Путин

Путин отметил, что Севастополь развивается по плану и получает всю необходимую помощь

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев во время встречи в Сочи
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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Севастополь развивается в рамках утвержденных планов и получает в полном объеме всю необходимую помощь из федерального центра, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым.
"Предлагаю начать нашу встречу с традиционных вопросов социально-экономического развития Севастополя. В целом город развивается в рамках тех планов, которые утверждены, о которых мы договаривались раньше. Севастополь получает в полном объеме всю необходимую помощь и поддержку в рамках соответствующих программ из федерального центра, федерального бюджета", - сказал Путин в начале встречи.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 16:18
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, заявил Путин
 
Владимир ПутинМихаил РазвожаевСевастопольРоссияПолитика
 
 
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