https://ria.ru/20221102/sevastopol-1828773142.html

Севастополь развивается по плану, заявил Путин

Севастополь развивается по плану, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2022

Севастополь развивается по плану, заявил Путин

Севастополь развивается в рамках утвержденных планов и получает в полном объеме всю необходимую помощь из федерального центра, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:58

2022-11-02T18:58

2022-11-02T18:58

владимир путин

михаил развожаев

севастополь

россия

политика

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СОЧИ, 2 ноя - РИА Новости. Севастополь развивается в рамках утвержденных планов и получает в полном объеме всю необходимую помощь из федерального центра, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором города Михаилом Развожаевым."Предлагаю начать нашу встречу с традиционных вопросов социально-экономического развития Севастополя. В целом город развивается в рамках тех планов, которые утверждены, о которых мы договаривались раньше. Севастополь получает в полном объеме всю необходимую помощь и поддержку в рамках соответствующих программ из федерального центра, федерального бюджета", - сказал Путин в начале встречи.

https://ria.ru/20220318/krym-1778882755.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, михаил развожаев, севастополь, россия, политика