https://ria.ru/20221102/sertifikat-1828765248.html

Оставшиеся в регионе из-за работы херсонцы получат жилищные сертификаты

Оставшиеся в регионе из-за работы херсонцы получат жилищные сертификаты - РИА Новости, 02.11.2022

Оставшиеся в регионе из-за работы херсонцы получат жилищные сертификаты

Жители Херсонской области, не покинувшие регион по причине исполнения должностных обязанностей или участия в спецоперации, также имеют право на сертификаты для... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:37

2022-11-02T18:37

2022-11-02T18:44

общество

херсонская область

россия

жилье

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Жители Херсонской области, не покинувшие регион по причине исполнения должностных обязанностей или участия в спецоперации, также имеют право на сертификаты для приобретения жилья в других субъектах РФ, сообщает областная администрация."Получателем социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищный сертификатов, подтверждающих права гражданина на такую социальную выплату, являются все жители Херсонской области, кто выехал в другие субъекты РФ, а также граждане, не покинувших Херсонскую область по причине исполнения ими должностных обязанностей в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов РФ или участия в СВО", - говорится в сообщении администрации региона в Telegram-канале.Также уточняется, что право на подачу заявления на жилищный сертификат имеют члены семей таких граждан на основании доверенности, выданной в простой письменной форме.

https://ria.ru/20221031/kherson-1828271022.html

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общество, херсонская область , россия, жилье, ситуация в днр и лнр