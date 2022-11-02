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Спикер парламента Сербии поблагодарил Россию за поддержку по Косово - РИА Новости, 02.11.2022
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Спикер парламента Сербии поблагодарил Россию за поддержку по Косово
Спикер парламента Сербии поблагодарил Россию за поддержку по Косово - РИА Новости, 02.11.2022
Спикер парламента Сербии поблагодарил Россию за поддержку по Косово
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко поблагодарил Россию за поддержку по вопросу Косово и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:28
2022-11-02T15:28
в мире
александр боцан-харченко
александр вучич
сербия
косово
приштина
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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко поблагодарил Россию за поддержку по вопросу Косово и Метохии.Спикер сербского парламента и глава российского диппредставительства провели в среду встречу в Белграде, на которой обсудили ряд тем из сферы двустороннего сотрудничества."Орлич оповестил посла Боцан-Харченко о ситуации в Косово и Метохии и отметил, что Сербия, вопреки безответственной политике и односторонним шагам Приштины, старается сохранить мир и стабильность в этой части Европы и остается приверженной полному применению достигнутых ранее соглашений и соблюдению международного права. Председатель Скупщины поблагодарил Россию за поддержку, которую оказывает территориальной целостности и суверенитету Сербии и за принципиальную позицию по Косово и Метохии", - сообщила пресс-служба сербского заксобрания.Встреча прошла на фоне роста напряженности в Косово. На КПП, которые отделяют самопровозглашенную республику от центральной Сербии, в полночь на 1 ноября вступило в силу решение властей в Приштине об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Косовские "таможенники" начали выдавать водителям с номерами, выданными властями Сербии, письменные предупреждения.Глава сербского МО Милош Вучевич сообщил во вторник, что армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В среду министр подтвердил, что вылетавшие из Косово беспилотники в последние три дня вели наблюдение за позициями и казармами сербской армии в муниципалитете Рашка, Нишском и Топличском округах и указал, что БПЛА будут "устраняться" армией Сербии.Представители косовских сербов - партия "Сербский список" - провели 27 октября срочную встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, затем состоялось заседание национального Совбеза. По словам лидера "Сербского списка" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы будут защищать себя мирно и перекроют трассы, но "не на знают во что это выльется". После заседания Совбеза президент Вучич сообщил, что план Приштины - позволять людям выезжать из края с сербскими номерами, и не впускать их назад. Он подчеркнул, что Белград не допустит насилия и убийств сербов косовоалбанскими властями.В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221102/bespilotniki-1828539472.html
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в мире, александр боцан-харченко, александр вучич, сербия, косово, приштина
В мире, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Сербия, Косово, Приштина
15:28 02.11.2022
 
Спикер парламента Сербии поблагодарил Россию за поддержку по Косово

Председатель парламента Сербии Орлич поблагодарил Россию за поддержку по Косово

© AP Photo / Darko VojinovicГраффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Владимир Орлич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко поблагодарил Россию за поддержку по вопросу Косово и Метохии.
Спикер сербского парламента и глава российского диппредставительства провели в среду встречу в Белграде, на которой обсудили ряд тем из сферы двустороннего сотрудничества.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
00:25
Премьер Сербии сообщила о неизвестных беспилотниках вблизи Косово
"Орлич оповестил посла Боцан-Харченко о ситуации в Косово и Метохии и отметил, что Сербия, вопреки безответственной политике и односторонним шагам Приштины, старается сохранить мир и стабильность в этой части Европы и остается приверженной полному применению достигнутых ранее соглашений и соблюдению международного права. Председатель Скупщины поблагодарил Россию за поддержку, которую оказывает территориальной целостности и суверенитету Сербии и за принципиальную позицию по Косово и Метохии", - сообщила пресс-служба сербского заксобрания.
Встреча прошла на фоне роста напряженности в Косово. На КПП, которые отделяют самопровозглашенную республику от центральной Сербии, в полночь на 1 ноября вступило в силу решение властей в Приштине об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Косовские "таможенники" начали выдавать водителям с номерами, выданными властями Сербии, письменные предупреждения.
Глава сербского МО Милош Вучевич сообщил во вторник, что армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В среду министр подтвердил, что вылетавшие из Косово беспилотники в последние три дня вели наблюдение за позициями и казармами сербской армии в муниципалитете Рашка, Нишском и Топличском округах и указал, что БПЛА будут "устраняться" армией Сербии.
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 15:25
СМИ: Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России
Представители косовских сербов - партия "Сербский список" - провели 27 октября срочную встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, затем состоялось заседание национального Совбеза. По словам лидера "Сербского списка" Горана Ракича, в случае силовых акций косовоалбанских властей в Приштине сербы будут защищать себя мирно и перекроют трассы, но "не на знают во что это выльется". После заседания Совбеза президент Вучич сообщил, что план Приштины - позволять людям выезжать из края с сербскими номерами, и не впускать их назад. Он подчеркнул, что Белград не допустит насилия и убийств сербов косовоалбанскими властями.
В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 15:16
Сербский политик резко отреагировал на требование о санкциях против России
В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Блокпост Kосовской полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 22:47
В Косово отказались отложить спорную перерегистрацию автономеров Сербии
 
В миреАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичСербияКосовоПриштина
 
 
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