США поприветствовали восстановление зерновой сделки
Госдеп: США приветствуют восстановление зерновой сделки и призывают к ее пролонгации
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США приветствуют восстановление зерновой сделки и "сфокусированы" на ее пролонгации позднее в ноябре, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Прежде всего мы приветствуем тот факт, что... благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников черноморская зерновая сделка будет возобновлена и, как сообщили в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю позднее на этой неделе", - сказал он на брифинге.
Сделка, по словам Прайса, уже позволила вывести на мировой рынок почти 10 миллионов тонн зерна, из которых, согласно американским подсчетам, пятая часть предназначена для беднейших стран. "Это не то, без чего мир мог бы прожить", - сказал он.
По словам Прайса, восстановление сделки и ее пролонгация позднее в ноябре необходимы для стабилизации и повышения предсказуемости мировых рынков и снижения цен на продовольствие. "Даже до заявлений, которые прозвучали из России на этих выходных, мы были сфокусированы на усилиях по возобновлению зерновой сделки", - сказал он.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.