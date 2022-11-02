Рейтинг@Mail.ru
США поприветствовали восстановление зерновой сделки - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/sdelka-1828813811.html
США поприветствовали восстановление зерновой сделки
США поприветствовали восстановление зерновой сделки - РИА Новости, 02.11.2022
США поприветствовали восстановление зерновой сделки
США приветствуют восстановление зерновой сделки и "сфокусированы" на ее пролонгации позднее в ноябре, заявил официальный представитель госдепартамента Нед... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:01
2022-11-02T22:01
цены на нефть
нед прайс
владимир путин
россия
турция
черное море
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США приветствуют восстановление зерновой сделки и "сфокусированы" на ее пролонгации позднее в ноябре, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Прежде всего мы приветствуем тот факт, что... благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников черноморская зерновая сделка будет возобновлена и, как сообщили в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю позднее на этой неделе", - сказал он на брифинге.Сделка, по словам Прайса, уже позволила вывести на мировой рынок почти 10 миллионов тонн зерна, из которых, согласно американским подсчетам, пятая часть предназначена для беднейших стран. "Это не то, без чего мир мог бы прожить", - сказал он.По словам Прайса, восстановление сделки и ее пролонгация позднее в ноябре необходимы для стабилизации и повышения предсказуемости мировых рынков и снижения цен на продовольствие. "Даже до заявлений, которые прозвучали из России на этих выходных, мы были сфокусированы на усилиях по возобновлению зерновой сделки", - сказал он.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/sdelka-1828806374.html
https://ria.ru/20221102/zerno-1828713737.html
россия
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_19:0:1219:900_1920x0_80_0_0_640e2e51314124ecf70cd5c8b0479e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, нед прайс, владимир путин, россия, турция, черное море, оон
Цены на нефть, Нед Прайс, Владимир Путин, Россия, Турция, Черное море, ООН
22:01 02.11.2022
 
США поприветствовали восстановление зерновой сделки

Госдеп: США приветствуют восстановление зерновой сделки и призывают к ее пролонгации

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США приветствуют восстановление зерновой сделки и "сфокусированы" на ее пролонгации позднее в ноябре, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Прежде всего мы приветствуем тот факт, что... благодаря усилиям генерального секретаря ООН и наших турецких союзников черноморская зерновая сделка будет возобновлена и, как сообщили в ООН, суда вновь пойдут по Черному морю позднее на этой неделе", - сказал он на брифинге.
Грузовые корабли у якорной стоянки у южного входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 21:14
Нидерланды поприветствовали возвращение России к зерновой сделке
Сделка, по словам Прайса, уже позволила вывести на мировой рынок почти 10 миллионов тонн зерна, из которых, согласно американским подсчетам, пятая часть предназначена для беднейших стран. "Это не то, без чего мир мог бы прожить", - сказал он.
По словам Прайса, восстановление сделки и ее пролонгация позднее в ноябре необходимы для стабилизации и повышения предсказуемости мировых рынков и снижения цен на продовольствие. "Даже до заявлений, которые прозвучали из России на этих выходных, мы были сфокусированы на усилиях по возобновлению зерновой сделки", - сказал он.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 16:28
МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление
 
Цены на нефтьНед ПрайсВладимир ПутинРоссияТурцияЧерное мореООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала