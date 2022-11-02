Глава ВПП ООН прокомментировал возвращение России в зерновую сделку
Глава ВПП ООН Бизли: возвращение России в зерновую сделку позволит спасти миллионы жизней
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкИсполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Архивное фото
РИМ, 2 ноя - РИА Новости. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что возврат РФ в зерновую сделку позволит спасти миллионы жизней, а черноморские порты должны оставаться открытыми.
"Россия вернулась к инициативе... решению, которое спасет миллионы жизней. Но и путь отсюда не гладок. Эти порты должны оставаться открытыми. Невозможность вывезти продовольствие и удобрения из региона приведет к катастрофе во всем мире", - написал Бизли в своем Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.