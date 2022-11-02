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Глава ВПП ООН прокомментировал возвращение России в зерновую сделку - РИА Новости, 02.11.2022
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Глава ВПП ООН прокомментировал возвращение России в зерновую сделку
Глава ВПП ООН прокомментировал возвращение России в зерновую сделку - РИА Новости, 02.11.2022
Глава ВПП ООН прокомментировал возвращение России в зерновую сделку
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что возврат РФ в зерновую сделку позволит спасти миллионы жизней, а черноморские порты РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:18
2022-11-02T20:18
экономика
дэвид бизли
владимир путин
турция
украина
россия
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РИМ, 2 ноя - РИА Новости. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что возврат РФ в зерновую сделку позволит спасти миллионы жизней, а черноморские порты должны оставаться открытыми."Россия вернулась к инициативе... решению, которое спасет миллионы жизней. Но и путь отсюда не гладок. Эти порты должны оставаться открытыми. Невозможность вывезти продовольствие и удобрения из региона приведет к катастрофе во всем мире", - написал Бизли в своем Twitter.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/vozvrat-1828758887.html
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экономика, дэвид бизли, владимир путин, турция, украина, россия, оон
Экономика, Дэвид Бизли, Владимир Путин, Турция, Украина, Россия, ООН
20:18 02.11.2022
 
Глава ВПП ООН прокомментировал возвращение России в зерновую сделку

Глава ВПП ООН Бизли: возвращение России в зерновую сделку позволит спасти миллионы жизней

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкИсполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Архивное фото
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РИМ, 2 ноя - РИА Новости. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что возврат РФ в зерновую сделку позволит спасти миллионы жизней, а черноморские порты должны оставаться открытыми.
"Россия вернулась к инициативе... решению, которое спасет миллионы жизней. Но и путь отсюда не гладок. Эти порты должны оставаться открытыми. Невозможность вывезти продовольствие и удобрения из региона приведет к катастрофе во всем мире", - написал Бизли в своем Twitter.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
18:24
Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
16:19
Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку
 
ЭкономикаДэвид БизлиВладимир ПутинТурцияУкраинаРоссияООН
 
 
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