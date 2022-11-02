https://ria.ru/20221102/sdelka-1828711171.html
Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку
Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку - РИА Новости, 02.11.2022
Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала восстановление участия РФ в "черноморской зерновой инициативе". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:19
2022-11-02T16:19
2022-11-02T16:19
линда томас-гринфилд
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НЬЮ-ЙОРК, 2 ноя - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала восстановление участия РФ в "черноморской зерновой инициативе"."Я была рада услышать эту новость и хочу прежде всего поблагодарить генерального секретаря ООН, в частности, за то, что он продолжает вести переговоры по этой важной сделке, потому что она обеспечивает мир необходимым продовольствием", - сказала Томас-Гринфилд в интервью CNN This Morning.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html
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линда томас-гринфилд, россия, турция, украина, оон
Линда Томас-Гринфилд, Россия, Турция, Украина, ООН
Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд поприветствовала возвращение России в продуктовую сделку