https://ria.ru/20221102/sdelka-1828711171.html

Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку

Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку - РИА Новости, 02.11.2022

Постпред США в ООН приветствовала возвращение России в продуктовую сделку

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала восстановление участия РФ в "черноморской зерновой инициативе". РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:19

2022-11-02T16:19

2022-11-02T16:19

линда томас-гринфилд

россия

турция

украина

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НЬЮ-ЙОРК, 2 ноя - РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала восстановление участия РФ в "черноморской зерновой инициативе"."Я была рада услышать эту новость и хочу прежде всего поблагодарить генерального секретаря ООН, в частности, за то, что он продолжает вести переговоры по этой важной сделке, потому что она обеспечивает мир необходимым продовольствием", - сказала Томас-Гринфилд в интервью CNN This Morning.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html

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линда томас-гринфилд, россия, турция, украина, оон