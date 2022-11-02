https://ria.ru/20221102/sdelka-1828676285.html

Турция поблагодарила Россию за возвращение к зерновой сделке

Турция поблагодарила Россию за возвращение к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

Турция поблагодарила Россию за возвращение к зерновой сделке

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи поблагодарил РФ за решение о возвращении в "зерновую сделку". РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:40

2022-11-02T14:40

2022-11-02T14:40

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турция

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи поблагодарил РФ за решение о возвращении в "зерновую сделку".Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке"."Есть уважаемый господин Путин, который позитивно отнесся к продовольственной потребности. В качестве сектора, который мы представляем, мы очень благодарны двум лидерам (Эрдогану и Путину). Мир заново задышал", - сказал Киришчи журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, россия, турция