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Турция поблагодарила Россию за возвращение к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
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Турция поблагодарила Россию за возвращение к зерновой сделке
Турция поблагодарила Россию за возвращение к зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Турция поблагодарила Россию за возвращение к зерновой сделке
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи поблагодарил РФ за решение о возвращении в "зерновую сделку". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:40
2022-11-02T14:40
цены на нефть
владимир путин
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи поблагодарил РФ за решение о возвращении в "зерновую сделку".Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке"."Есть уважаемый господин Путин, который позитивно отнесся к продовольственной потребности. В качестве сектора, который мы представляем, мы очень благодарны двум лидерам (Эрдогану и Путину). Мир заново задышал", - сказал Киришчи журналистам.
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цены на нефть, владимир путин, россия, турция
Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, Турция
14:40 02.11.2022
 
Турция поблагодарила Россию за возвращение к зерновой сделке

Глава Минсельхоза Турции Киришчи поблагодарил Россию за возвращение к продуктовой сделке

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи поблагодарил РФ за решение о возвращении в "зерновую сделку".
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке".
"Есть уважаемый господин Путин, который позитивно отнесся к продовольственной потребности. В качестве сектора, который мы представляем, мы очень благодарны двум лидерам (Эрдогану и Путину). Мир заново задышал", - сказал Киришчи журналистам.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 14:33
В ООН поприветствовали возвращение России к зерновой сделке
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияТурция
 
 
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