В Кремле назвали условие для возобновления участия России в зерновой сделке
Песков назвал беспрепятственный вывоз удобрений условием возврата России к зерновой сделке
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск
Зерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Одно из условий возобновления участия России в зерновой сделке - ликвидация прямых и косвенных препятствий для экспорта удобрений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути российского экспорта удобрений в зарубежные страны - это первое (условие возвращения России к зерновой сделке). Это была интегральная часть сделки. До сих пор вот эта часть сделки не была решена, трудности сохраняются и косвенные ограничения так или иначе негативно влияют. А второе - это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов, что ставит под угрозу безопасность, и в этих условиях Россия не может просто ее гарантировать для этих судов. Именно такую роль гаранта Россия на себя в контексте сделки взяла", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли еще какие нюансы и требования у РФ, которые позволили бы ей вернуться к зерновой сделке.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в зерновой сделке - вывозе продукции из портов Украины – после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.