https://ria.ru/20221102/sdelka-1828649807.html

В Кремле назвали условие для возобновления участия России в зерновой сделке

В Кремле назвали условие для возобновления участия России в зерновой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

В Кремле назвали условие для возобновления участия России в зерновой сделке

Одно из условий возобновления участия России в зерновой сделке - ликвидация прямых и косвенных препятствий для экспорта удобрений, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:30

2022-11-02T13:30

2022-11-02T13:30

экономика

россия

украина

турция

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Одно из условий возобновления участия России в зерновой сделке - ликвидация прямых и косвенных препятствий для экспорта удобрений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ликвидация прямых и косвенных препятствий на пути российского экспорта удобрений в зарубежные страны - это первое (условие возвращения России к зерновой сделке). Это была интегральная часть сделки. До сих пор вот эта часть сделки не была решена, трудности сохраняются и косвенные ограничения так или иначе негативно влияют. А второе - это действия украинских военных с использованием в боевых целях коридора движения коммерческих судов, что ставит под угрозу безопасность, и в этих условиях Россия не может просто ее гарантировать для этих судов. Именно такую роль гаранта Россия на себя в контексте сделки взяла", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли еще какие нюансы и требования у РФ, которые позволили бы ей вернуться к зерновой сделке.Россия в субботу объявила о приостановке участия в зерновой сделке - вывозе продукции из портов Украины – после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221102/sdelka-1828581674.html

россия

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, турция, дмитрий песков