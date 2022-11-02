13:24 02.11.2022 (обновлено: 16:07 02.11.2022)
Россия возобновляет участие в продуктовой сделке
Минобороны заявило о возвращении России в зерновую сделку после гарантий от Украины
© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины, сообщило Минобороны.
"В частности, украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы", — говорится в пресс-релизе.
Так, Киев при содействии ООН и Турции 1 ноября направил в Совместный координационный центр письменные гарантии того, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
Москва приостановила свое участие в соглашении 29 октября, когда киевский режим устроил теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, участвовавших в обеспечении безопасности гуманитарных маршрутов.
Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.