Рейтинг@Mail.ru
Россия возобновляет участие в продуктовой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/sdelka-1828646992.html
Россия возобновляет участие в продуктовой сделке
Россия возобновляет участие в продуктовой сделке - РИА Новости, 02.11.2022
Россия возобновляет участие в продуктовой сделке
Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:24
2022-11-02T16:07
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_272:553:2930:2048_1920x0_80_0_0_0776969335abf9ddacafd19008404319.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины, сообщило Минобороны.Так, Киев при содействии ООН и Турции 1 ноября направил в Совместный координационный центр письменные гарантии того, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.Москва приостановила свое участие в соглашении 29 октября, когда киевский режим устроил теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, участвовавших в обеспечении безопасности гуманитарных маршрутов.Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.
https://ria.ru/20221102/zerno-1828642990.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828501898_1193:701:2989:2048_1920x0_80_0_0_e8bdd2563ef301b734e66eff1c60ba14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
13:24 02.11.2022 (обновлено: 16:07 02.11.2022)
 
Россия возобновляет участие в продуктовой сделке

Минобороны заявило о возвращении России в зерновую сделку после гарантий от Украины

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. 31 октября 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины, сообщило Минобороны.
"В частности, украинская сторона официально заверила, что "Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы", — говорится в пресс-релизе.
Так, Киев при содействии ООН и Турции 1 ноября направил в Совместный координационный центр письменные гарантии того, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
Москва приостановила свое участие в соглашении 29 октября, когда киевский режим устроил теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, участвовавших в обеспечении безопасности гуманитарных маршрутов.
Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:17
Песков рассказал о контактах с Турцией по зерновой сделке
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала