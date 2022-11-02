https://ria.ru/20221102/sdelka-1828646992.html

Россия возобновляет участие в продуктовой сделке

Россия возобновляет участие в продуктовой сделке - РИА Новости, 02.11.2022

Россия возобновляет участие в продуктовой сделке

Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:24

2022-11-02T13:24

2022-11-02T16:07

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия возобновляет участие в стамбульской продуктовой сделке, так как получила достаточные гарантии от Украины, сообщило Минобороны.Так, Киев при содействии ООН и Турции 1 ноября направил в Совместный координационный центр письменные гарантии того, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.Москва приостановила свое участие в соглашении 29 октября, когда киевский режим устроил теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, участвовавших в обеспечении безопасности гуманитарных маршрутов.Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828642990.html

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Кирилл Волков

россия