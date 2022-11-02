https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828791896.html

Предприятия украинской части Запорожской области попали под санкции ЕС

Предприятия украинской части Запорожской области попали под санкции ЕС - РИА Новости, 02.11.2022

Предприятия украинской части Запорожской области попали под санкции ЕС

Предприятия подконтрольной Украине части Запорожской области попали под западные санкции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:52

2022-11-02T19:52

2022-11-02T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Предприятия подконтрольной Украине части Запорожской области попали под западные санкции, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.На сегодня освобождено более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье."После введения 8-го пакета санкций ЕС европейские банки отказываются переводить деньги компаниям и ФОП (физическая особа предприниматель - украинский вариант российского ИП - прим. ред) из Запорожья. Они объясняют это тем, что Запорожская область Российской Федерации внесена в санкционный список. При этом под ЕСовские санкции попали и жители областного центра, временно подконтрольного режиму Зеленского", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, похоже, чиновники ЕС что-то знают о будущем города Запорожье и уже смирились с тем, что это Россия.

https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html

запорожская область

запорожье

украина

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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, украина, евросоюз