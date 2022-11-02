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Швейцария ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию" - РИА Новости, 02.11.2022
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https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828748079.html
Швейцария ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию"
Швейцария ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию" - РИА Новости, 02.11.2022
Швейцария ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию"
Швейцария возобновляет санкции, введенные ЕС в связи с "поставкой иранских беспилотников в Россию", но не возобновляет санкции ЕС против Тегерана из-за... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:55
2022-11-02T17:55
в мире
иран
россия
швейцария
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
беспилотники
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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. Швейцария возобновляет санкции, введенные ЕС в связи с "поставкой иранских беспилотников в Россию", но не возобновляет санкции ЕС против Тегерана из-за протестов в стране, сообщает Федеральный совет. Москва и Тегеран ранее опровергали информацию о якобы поставках иранского вооружения российской стороне."Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), департамент, отвечающий за санкции, совместно с федеральным департаментом иностранных дел (DFAE) принял решение возобновить санкции, введенные ЕС в связи с поставкой иранских беспилотников в Россию", - сказано в заявлении на сайте совета.Однако министерства решили не возобновлять санкции, введенные ЕС в связи с нынешними протестами в Иране."Это решение учитывает все интересы Швейцарии в области внутренней и внешней политики, в том числе добрые услуги Швейцарии в Иране", - уточняет ведомство.Ранее ЕС ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в Иране. Под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Позднее в новый пакет санкций ЕС включил еще трех физлиц и одну организацию из исламской республики за якобы поставки РФ беспилотников, которые неоднократно опровергали и в Москве, и в Тегеране.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне. Его коллега из МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html
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в мире, иран, россия, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, беспилотники, бпла
В мире, Иран, Россия, Швейцария, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Беспилотники, БПЛА
17:55 02.11.2022
 
Швейцария ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию"

Швейцария вслед за ЕС ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию"

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. Швейцария возобновляет санкции, введенные ЕС в связи с "поставкой иранских беспилотников в Россию", но не возобновляет санкции ЕС против Тегерана из-за протестов в стране, сообщает Федеральный совет. Москва и Тегеран ранее опровергали информацию о якобы поставках иранского вооружения российской стороне.
"Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), департамент, отвечающий за санкции, совместно с федеральным департаментом иностранных дел (DFAE) принял решение возобновить санкции, введенные ЕС в связи с поставкой иранских беспилотников в Россию", - сказано в заявлении на сайте совета.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
14:11
Великобритания расширила санкции против России
Однако министерства решили не возобновлять санкции, введенные ЕС в связи с нынешними протестами в Иране.
"Это решение учитывает все интересы Швейцарии в области внутренней и внешней политики, в том числе добрые услуги Швейцарии в Иране", - уточняет ведомство.
Ранее ЕС ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в Иране. Под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Позднее в новый пакет санкций ЕС включил еще трех физлиц и одну организацию из исламской республики за якобы поставки РФ беспилотников, которые неоднократно опровергали и в Москве, и в Тегеране.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне. Его коллега из МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
10:19Специальная военная операция на Украине
Офис Зеленского предлагает ввести контроль за поставками для России
 
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