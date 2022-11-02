https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828748079.html

Швейцария ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию"

Швейцария ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию" - РИА Новости, 02.11.2022

Швейцария ввела санкции из-за "поставки иранских беспилотников в Россию"

Швейцария возобновляет санкции, введенные ЕС в связи с "поставкой иранских беспилотников в Россию", но не возобновляет санкции ЕС против Тегерана из-за... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:55

2022-11-02T17:55

2022-11-02T17:55

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беспилотники

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ЖЕНЕВА, 2 ноя - РИА Новости. Швейцария возобновляет санкции, введенные ЕС в связи с "поставкой иранских беспилотников в Россию", но не возобновляет санкции ЕС против Тегерана из-за протестов в стране, сообщает Федеральный совет. Москва и Тегеран ранее опровергали информацию о якобы поставках иранского вооружения российской стороне."Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), департамент, отвечающий за санкции, совместно с федеральным департаментом иностранных дел (DFAE) принял решение возобновить санкции, введенные ЕС в связи с поставкой иранских беспилотников в Россию", - сказано в заявлении на сайте совета.Однако министерства решили не возобновлять санкции, введенные ЕС в связи с нынешними протестами в Иране."Это решение учитывает все интересы Швейцарии в области внутренней и внешней политики, в том числе добрые услуги Швейцарии в Иране", - уточняет ведомство.Ранее ЕС ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в Иране. Под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Позднее в новый пакет санкций ЕС включил еще трех физлиц и одну организацию из исламской республики за якобы поставки РФ беспилотников, которые неоднократно опровергали и в Москве, и в Тегеране.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ранее опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне. Его коллега из МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".

https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html

https://ria.ru/20221102/postavki-1828581821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, россия, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, беспилотники, бпла