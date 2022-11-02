https://ria.ru/20221102/sanktsii-1828667286.html

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 02.11.2022

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила антироссийский санкционный список и внесла в него бывшего главу металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова, а РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:11

2022-11-02T14:11

2022-11-02T14:43

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александр фролов

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список и внесла в него бывшего главу металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова, а также бывшего неисполнительного председателя совета директоров Александра Абрамова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства."Абрамов и Фролов, известные владением крупной доли в российской компании-производителе стали Evraz, попали под санкции", - сказано в документе.Британия также ввела санкции в отношении гендиректора компании "Сибур-РТ" Альберта Шигабутдинова и главы ОАО "Татавтодор" Айрата Шаймиева.

https://ria.ru/20221102/zoloto-1828634212.html

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, россия, александр фролов, санкции в отношении россии, санкции