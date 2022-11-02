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Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 02.11.2022
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Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 02.11.2022
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила антироссийский санкционный список и внесла в него бывшего главу металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова, а РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:11
2022-11-02T14:43
в мире
великобритания
россия
александр фролов
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список и внесла в него бывшего главу металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова, а также бывшего неисполнительного председателя совета директоров Александра Абрамова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства."Абрамов и Фролов, известные владением крупной доли в российской компании-производителе стали Evraz, попали под санкции", - сказано в документе.Британия также ввела санкции в отношении гендиректора компании "Сибур-РТ" Альберта Шигабутдинова и главы ОАО "Татавтодор" Айрата Шаймиева.
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в мире, великобритания, россия, александр фролов, санкции в отношении россии, санкции
В мире, Великобритания, Россия, Александр Фролов, Санкции в отношении России, Санкции
14:11 02.11.2022 (обновлено: 14:43 02.11.2022)
 
Великобритания расширила санкции против России

Великобритания внесла в санкционный список бывшего главу Evraz Александра Фролова

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список и внесла в него бывшего главу металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова, а также бывшего неисполнительного председателя совета директоров Александра Абрамова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
"Абрамов и Фролов, известные владением крупной доли в российской компании-производителе стали Evraz, попали под санкции", - сказано в документе.
Британия также ввела санкции в отношении гендиректора компании "Сибур-РТ" Альберта Шигабутдинова и главы ОАО "Татавтодор" Айрата Шаймиева.
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В миреВеликобританияРоссияАлександр ФроловСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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