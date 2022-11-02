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Администрация США одобрила продажу военно-транспортных самолетов Австралии - РИА Новости, 02.11.2022
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Администрация США одобрила продажу военно-транспортных самолетов Австралии
Администрация США одобрила продажу военно-транспортных самолетов Австралии - РИА Новости, 02.11.2022
Администрация США одобрила продажу военно-транспортных самолетов Австралии
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Австралии 24 военно-транспортных самолетов C-130, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T23:55
2022-11-02T23:56
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Австралии 24 военно-транспортных самолетов C-130, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Стоимость сделки вместе с сопутствующим оборудованием оценивается в 6,35 миллиарда долларов."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Австралии самолетов C-130J-30 и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 6,35 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.
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в мире, австралия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Австралия, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
23:55 02.11.2022 (обновлено: 23:56 02.11.2022)
 
Администрация США одобрила продажу военно-транспортных самолетов Австралии

США одобрили продажу Австралии 24 военно-транспортных самолета за 6,35 миллиарда долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Австралии 24 военно-транспортных самолетов C-130, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
Стоимость сделки вместе с сопутствующим оборудованием оценивается в 6,35 миллиарда долларов.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Австралии самолетов C-130J-30 и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 6,35 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.
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