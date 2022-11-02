https://ria.ru/20221102/samolety-1828825841.html

Администрация США одобрила продажу военно-транспортных самолетов Австралии

Администрация США одобрила продажу военно-транспортных самолетов Австралии - РИА Новости, 02.11.2022

Администрация США одобрила продажу военно-транспортных самолетов Австралии

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Австралии 24 военно-транспортных самолетов C-130, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T23:55

2022-11-02T23:55

2022-11-02T23:56

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Австралии 24 военно-транспортных самолетов C-130, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Стоимость сделки вместе с сопутствующим оборудованием оценивается в 6,35 миллиарда долларов."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Австралии самолетов C-130J-30 и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 6,35 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, австралия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, вооруженные силы сша