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Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/samolet-1828668697.html
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2022
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области
Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:15
2022-11-02T17:51
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
миг-29
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны.Кроме того, системы ПВО поразили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.В ведомстве уточнили, что с начала спецоперации Киев потерял 330 самолетов, 167 вертолетов и 2414 беспилотных летательных аппаратов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
харьковская область
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безопасность, харьковская область, миг-29, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
14:15 02.11.2022 (обновлено: 17:51 02.11.2022)
 
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области

Минобороны России сообщило о сбитом в Харьковской области украинском самолете МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны.
"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, системы ПВО поразили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
В ведомстве уточнили, что с начала спецоперации Киев потерял 330 самолетов, 167 вертолетов и 2414 беспилотных летательных аппаратов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМиГ-29Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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