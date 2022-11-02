https://ria.ru/20221102/samolet-1828668697.html
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2022
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области
Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:15
2022-11-02T14:15
2022-11-02T17:51
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
миг-29
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_7a0be817e7f4fc8e3d667f4a0c371c8a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны.Кроме того, системы ПВО поразили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.В ведомстве уточнили, что с начала спецоперации Киев потерял 330 самолетов, 167 вертолетов и 2414 беспилотных летательных аппаратов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_03a848ec5eddc3855bd5dec09cdd4d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, миг-29, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
14:15 02.11.2022 (обновлено: 17:51 02.11.2022)
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области
Минобороны России сообщило о сбитом в Харьковской области украинском самолете МиГ-29