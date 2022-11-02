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Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области

Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2022

Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Харьковской области

Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:15

2022-11-02T14:15

2022-11-02T17:51

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

миг-29

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны.Кроме того, системы ПВО поразили 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.В ведомстве уточнили, что с начала спецоперации Киев потерял 330 самолетов, 167 вертолетов и 2414 беспилотных летательных аппаратов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

харьковская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, миг-29, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина