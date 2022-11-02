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В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html
В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе
В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе - РИА Новости, 02.11.2022
В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе
Пассажирский самолет, летевший из Душанбе, аварийно приземлился в Иркутске, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, разрушений нет, сообщил РИА... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:48
2022-11-02T13:43
происшествия
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уральские авиалинии
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ИРКУТСК/ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Душанбе, аварийно приземлился в Иркутске, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, разрушений нет, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Аэробус аварийно приземлился в аэропорту Иркутска. Предварительно – разрушение пневматических шасси. Жертв и разрушений нет", - сообщили в ведомстве.О том, что у Airbus A320 разрушились "пневматики", РИА Новости заявили и в пресс-службе перевозчика – "Уральских авиалиний". По данным СМИ, при посадке у самолета лопнули четыре шасси, но стойки не повреждены.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, на борту самолета находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа.
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происшествия, иркутск, душанбе, уральские авиалинии, новости - туризм
Происшествия, Иркутск, Душанбе, Уральские авиалинии, Туризм, Новости - Туризм
12:48 02.11.2022 (обновлено: 13:43 02.11.2022)
 
В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе

В Иркутске совершил аварийную посадку пассажирский самолет из Душанбе с лопнувшими шасси

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК/ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Душанбе, аварийно приземлился в Иркутске, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, разрушений нет, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Аэробус аварийно приземлился в аэропорту Иркутска. Предварительно – разрушение пневматических шасси. Жертв и разрушений нет", - сообщили в ведомстве.
О том, что у Airbus A320 разрушились "пневматики", РИА Новости заявили и в пресс-службе перевозчика – "Уральских авиалиний". По данным СМИ, при посадке у самолета лопнули четыре шасси, но стойки не повреждены.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, на борту самолета находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа.
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