https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе

В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе - РИА Новости, 02.11.2022

В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе

Пассажирский самолет, летевший из Душанбе, аварийно приземлился в Иркутске, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, разрушений нет, сообщил РИА... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:48

2022-11-02T12:48

2022-11-02T13:43

происшествия

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ИРКУТСК/ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Пассажирский самолет, летевший из Душанбе, аварийно приземлился в Иркутске, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, разрушений нет, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Аэробус аварийно приземлился в аэропорту Иркутска. Предварительно – разрушение пневматических шасси. Жертв и разрушений нет", - сообщили в ведомстве.О том, что у Airbus A320 разрушились "пневматики", РИА Новости заявили и в пресс-службе перевозчика – "Уральских авиалиний". По данным СМИ, при посадке у самолета лопнули четыре шасси, но стойки не повреждены.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, на борту самолета находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, душанбе, уральские авиалинии, новости - туризм