https://ria.ru/20221102/sammit-1828692764.html
Путин и президент Индонезии обсудили саммит G20 на Бали
Путин и президент Индонезии обсудили саммит G20 на Бали - РИА Новости, 02.11.2022
Путин и президент Индонезии обсудили саммит G20 на Бали
Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили саммит G20 на Бали, российский лидер дал высокую оценку конструктивной и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:35
2022-11-02T15:35
2022-11-02T15:48
в мире
индонезия
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большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили саммит G20 на Бали, российский лидер дал высокую оценку конструктивной и деполитизированной работе Индонезии, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны."Обсуждена проблематика предстоящего 15-16 ноября саммита "Группы двадцати" на острове Бали. С российской стороны дана высокая оценка конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в "двадцатке" по таким актуальным темам как – укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения. Отмечена последовательная позиция лично Джоко Видодо по продвижению в "двадцатке" объединительной повестки дня", - говорится в сообщении.Добавляется, что в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Индонезии в Россию в июне 2022 года, затронуты вопросы развивающегося двустороннего сотрудничества. Кроме того, лидеры подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимовыгодных связей в различных областях.
https://ria.ru/20221028/g20-1827391925.html
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в мире, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин
В мире, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин
15:35 02.11.2022 (обновлено: 15:48 02.11.2022)
Путин и президент Индонезии обсудили саммит G20 на Бали
Путин дал высокую оценку конструктивной и деполитизированной работе Индонезии по G20
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили саммит G20 на Бали, российский лидер дал высокую оценку конструктивной и деполитизированной работе Индонезии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны.
"Обсуждена проблематика предстоящего 15-16 ноября саммита "Группы двадцати" на острове Бали. С российской стороны дана высокая оценка конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в "двадцатке" по таким актуальным темам как – укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения. Отмечена последовательная позиция лично Джоко Видодо по продвижению в "двадцатке" объединительной повестки дня", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Индонезии в Россию в июне 2022 года, затронуты вопросы развивающегося двустороннего сотрудничества. Кроме того, лидеры подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимовыгодных связей в различных областях.